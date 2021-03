Amatőr csillagászok rejtettek el kincsesládákat Várpalotán és környékén

Óriási siker volt a Palotai Amatőr Csillagászat (Pacsi) csapatának kezdeményezése, amelynek keretében kincskeresésre invitálták a vállalkozó kedvű családokat. Az egyik kincsesláda Várpalota belvárosában, a másik pedig egy, a várostól északnyugatra található túraútvonal mellett várta megtalálóját.

Óriási volt az érdeklődés a Pacsi által életre hívott játékos program iránt. Az elrejtett ládákra végül hosszas keresgélés után, a hetedik napon leltek rá a lelkes és elszánt kincskeresők.

– Nem is számítottunk ekkora sikerre, tényleg nagyon sokan kutattak az elrejtett dobozok után. Rengeteg visszajelzést kaptunk, üzenetben kértek és kaptak nyomokat a résztvevők, s ők is jelezték nekünk, hogy merre jártak, hol keresték a ládikákat. Nagy örömünkre nemcsak a belvárosban, hanem a Várvölgybe is sokan ellátogattak. Akadt olyan ember is, aki szabadságot vett ki a kincskeresés miatt – mondja lapunk kérésére Nagy Richárd, a kezdeményezés ötletgazdája.

A ládák csillagászati relikviákat rejtettek. Voltak benne meteoritok, amelyeket akkreditált gyűjtőktől szerzett be a Pacsi, de kisbolygó-becsapódásból származó ásványok, könyvek, bélyegek, sőt, még kézzel festett kisbolygók is előkerültek a dobozokból. Az érdeklődők a ládák hollétével kapcsolatban természetesen útmutatást is kaptak a szervezőktől. Annyit már az elején elárultak, hogy a kincsesládákat nem a föld alatt kell keresni.

– Az egyik dobozt a Faller-­középiskola borostyánnal benőtt falán rejtettük el. Ugyan a város szívében volt a ládika, mégis hét nap kellett hozzá, míg rálelt a Gárdonyi Géza utcában Juhász Anna és Somogyi Andor, akivel szinte egy időben ért a helyszínre Nagy Beatrix is. Ezt a helyet egyébként mi is egy hétig kerestük, hiszen olyan területen kellett elrejtenünk, ahol naponta akár több ezer ember is megfordul. A másik ládika pedig azért volt trükkös kint a Várvölgyben, mert a piros kereszt jelzésen mentünk végig, ami nem a völgyben megy, hanem fent a bércen, gyönyörű kilátással. Koska János mutatta nekem a helyet. Van ott egy gyönyörű, odvas fa, abba pont belefért a láda. Szajvolt Anna és fia, Pál Patrik említette is, hogy két alkalommal is elmentek a fa mellett, mire észrevették a kincsesládát – meséli Nagy Richárd, aki az akció körüli hatalmas érdeklődést és aktivitást látva már a folyatást tervezi.

– A visszajelzések alapján én nagyon lelkes vagyok, és most azt tervezem, hogy a csillagászat napjához (május 15.) kapcsolódva újabb kincskeresést indítok. Terveim szerint többet lehet majd tanulni a csillagászatról a kutakodás közben, s több ajándékért lehet majd járni a környéket.