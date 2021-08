Amire vakáció idején érdemes figyelnünk

A meleg nyári napokon legszívesebben a strandon töltjük az időt, ha tehetjük. A büfék kínálata széles, válogathatunk, ha megéhezünk, de ha nem vigyázunk, az egyhetes szabadság alatt is felszökik pár kiló.

A parton is megoldható az okos választás, például egy gírosz sok zöldséggel, de néha a főtt kukorica sem rossz döntés. Nagy zsírtartalmú fogások, a lángos, a rántott hal, a sült krumpli elfogyasztása után viszont irány a medence, vagy valami labdajáték a szárazon.

Érdemes odafigyelni a mértékre. Válasszunk gyermekünknek kisebb adagot, fagyiból is érjük be egy-két gombóccal. A szabadban, vízközelben töltött idő azért is fontos, mert ekkor feltöltekezhetünk és sokat mozoghatunk. Persze, ügyelve a bőrvédelemre a D-vitaminnal, amely legfőbb szerepe, hogy elősegíti a kalcium és a foszfor felszívódását, közvetlenül hat a csontképződésre, szabályozza a sejtek növekedését és erősíti az immunfunkciókat. Naponta tíz-tizenöt perces, az arcot, végtagokat, vagy a hátat érő nyári napfény elegendő az optimális D-vitamin-szint kialakulásához, amit a szervezet két-három hónapig elraktároz.

Figyeljünk oda a gyerekekre is, ne engedjük meg, hogy egész nap a szobában üljenek. A szünidő azért van, hogy a gyerek pihenjen és töltekezzen, de ez nem azt jelenti, hogy egész nap a lakásban, a szobájában például számítógépezéssel töltse az időt. Bár tudjuk, a mai tizen- és huszonévesek – az úgynevezett Z-generáció tagjai – „digitális bennszülöttek”, vagyis az ő életüknek már szerves és teljesen természetes része az internetes világ, napi elfoglaltságuk több-kevesebb része a virtuális térben való tevékenykedés.

Figyeljünk rá, hogy elég időt töltsenek a gyermekek a szabadban, és mozogjanak is. Arról se feledkezzünk meg, hogy melegben könnyebben válhat étvágytalanná a gyermek, és ha többet van a szabad levegőn, nemcsak fáradtabb, de éhesebb is lesz. Érdemes kitalálni, tervezni olyan elfoglaltságokat, amelyeket akár egyedül, akár a barátaikkal, vagy éppen a családtagokkal közösen végezhetnek a fiatalok, és még az étkezéshez is van több-kevesebb köze. Például: termesszen a gyermek paradicsomot, paprikát vagy bármilyen más, akár fűszernövényt. Egy kis ágyás a kertben, amit ő gondoz, de kert híján balkonon vagy éppen virágcserépben is nevelhet egy vagy több növénykét. A pecázás is jó móka, remek alkalom a beszélgetésre, és ha még a sikeresen horgászott fogást is elfogyasztják, duplán tettek az egészségükért.