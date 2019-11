Arcápolási szabályok a hideg télre

Közeledik a tél, amikor a gyakran szélsőséges időjárás megviselheti arcbőrünket. A benti száraz, meleg levegő után szabályosan sokként éri bőrünket a kinti hideg, a csípősen szeles idő.

Az arcbőrünk kipirosodik, kiszárad, mikrosérülések alakulnak ki, amelyek akár ekcémaszerű tüneteket is okozhatnak.

Megfelelő arcápolással azonban megelőzhetjük a bőrproblémák kialakulását, megőrizhetjük arcbőrünk puhaságát.

A fókuszpontot a hidratálásra kell helyezni. A kozmetológusok tanácsa, hogy olyan arcápoló termékeket használjunk, amelyek nagy nedvességmegkötő képességgel rendelkeznek, így nemcsak a bőrünk felszínét védik a vízveszteségtől, de mélyhidratálóként is funkcionálnak. Választáskor törekedjünk a minél magasabb hialuronsav- és glycointartalomra, az összetevők között pedig keressük az ectoint is, amely véd az extrém hőingadozás okozta mikrosérülések ellen.

A téli időszakban nemcsak a D-vitamint kell pótolni a szervezetünk számára, hanem a természetes védekezőrendszerünket is támogatnunk kell C-vitaminnal. A táplálékki- egészítők mellett bőrünket is tápláljuk aszkorbinsavat tartalmazó arcápolókkal. Ezek garantálják azt is, hogy arcunk a legkomorabb időben is üdén ragyogjon. A bőr felszíne a szélsőséges időjárási körülmények miatt könnyen kiszárad. Használjunk hetente két alkalommal természetes gyümölcssavas hámlasztókat, amelyek amellett, hogy kíméletesen távolítják el a bőr legfelső, elhalt rétegét, kiváló nedvességmegkötő funkciójuk révén támogatják a felszabaduló arcbőr hidratáltságát is.

Fokozottan ügyeljünk a szemkörnyékünkre. A sötét karikák és a hideg szél okozta bőrpírt kimagaslóan magas hatóanyag-tartalmú mélyhidratálókkal tudjuk halványítani. Az első hideg napok után a szánk kiszárad, kicserepesedik. Használjunk természetes növényi vajakat, például shea- vajat, amely teljes körű ápolást ad az ajaknak.