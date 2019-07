Átalakulóban a balatoni büfék kínálata – Előnyben a helyi alapanyagok

Átalakulóban van a balatoni büfék kínálata, az utóbbi négy-öt évben egyre több strandon találkozhatnak megújított vagy teljesen új fogásokkal a fürdőzők.

Évtizedeken át – néhány kivételt leszámítva – a hekk, az olajban tocsogó lángos, a hamburger és a hot-dog jelentette a balatoni strandok ételkínálatának vázát, az utóbbi években azonban a hazai gasztroforradalom szele elérte a strandi étkezőhelyeket is. – A balatoni strandbüfék kínálatának lassú változása része a balatoni és balaton-felvidéki gasztronómiai kultúra átalakulásának, amely az utóbbi négy-öt évben gyorsult fel – mondta el érdeklődésünkre Kardos Gábor, a Balatoni Kör szóvivője.

Kardos Gábor, a Balatoni Kör szóvivője hozzátette, a megújulásnak gátat szab a strandi büfék üzleti modellje is: a tulajdonosnak évente nagyjából két–két és fél hónapja van a nyereség elérésére. A büfék speciális helyzetét a szezon meghosszabbítására tett kísérletek sem javítják, mert szeptember közepére minden évben kiürülnek a strandok.

Ennek ellenére egyre több büféüzemeltető dönt úgy, hogy ha a fagyasztott alapanyagoktól nem is válik meg, de legalább frissen süti ki azokat. – Az tény, hogy a hagyományos strandételek olcsóbbak, ugyanakkor ezek az esetek többségében megterhelik a gyomrot. A kínálatot megújító büfékben arra törekednek, hogy friss, lehetőleg helyi alapanyagokból készítsék el az ételeket, amely egészségesebb is – magyarázza a Balatoni Kör szóvivője.

A Balatoni Kör és a balatoni gasztronómiával foglalkozó lap 2015 óta hirdeti meg az Év strandétele kezdeményezést, amely részben azt célozta, hogy a büfék bővítsék és megújítsák a kínálatukat, másrészt azt, hogy a klasszikus (retró) strandételek minősége javuljon. Talán a verseny hatására is, de az utóbbi két-három évben a balatoni retróételeket kínáló büfékben is javulást tapasztalt Kardos Gábor. Emellett egyre több helyen találkozni átgondolt és ízléses kiírásokkal, táblákkal. Merthogy a strandi büfék megújulása nemcsak az ételkínálatban jelentkezik, hanem ilyen, sokak számára esetleg apróságnak tűnő külsőségekben is.

– Bár a fogyasztói igény még nem követeli meg, de reális elvárásunk lehetne, hogy néhány éven belül minden strandon legyen legalább egy újhullámos büfé – összegzett Kardos Gábor.

Az Év Strandétele verseny első kiírását a fövenyesi strandon működő Kalóz Strandbisztró nyerte el 2015-ben szürkeharcsából készült fish and chips-szel. A zánkai, azóta megszűnt Neked Főztem egységgel ők voltak az úttörői a strandbüfék megújulásának. Nagy-Golyán Nikoletta, a fövenyesi büfé tulajdonosa felidézte, bő tíz évig működtették hagyományos strandi ételekkel a büfét, amikor elhatározták, megújítják a kínálatot. Szabó Zoltán személyében séfet igazoltak, gasztronómiai arculatot váltottak, és szinte azonnal nagy népszerűségre tett szert a balatoni fish and chips, vagyis Harcsa&Krumpli, amely azóta számos büfé kínálatában megjelent a Balaton körül.

Nagy-Golyán Nikoletta hozzátette, náluk lángos és hekk nincs, ellenben helyi alapanyagokból készülő burger, hatféle hideg és meleg leves, lepények, házi szószok, bisztróételek szerepelnek az étlapon, valamint palackos üdítők és kóla helyett helyi termelői szörpöket, gyümölcsleveket kínálnak. Minden évben egyre több strandbisztró jelenik meg a Balaton partján, és a klasszikus büfékben is egyre többen figyelnek a minőségre.

A balatoni italkínálat kialakítása tényleg csak hozzáállás kérdése, jó szörpöket, bort, sört, pálinkát már nagyon könnyen be lehet szerezni, mondja Nikoletta, aki úgy véli, az ideális strandbüfé lehet egy klasszikus, jó minőséget képviselő lángossütő vagy büfé is, illetve a street food és a bisztrókonyha ötvözetét képviselő, egyszerű, de kreatív, nyári ételeket alkotó strandbisztró is.