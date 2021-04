Athénban is sokan szívesen maradtak otthon, végeznek távmunkát

Örülnek és aggódnak is a görögök amiatt, hogy a november óta tartó szigorú korlátozások után hamarosan beengedik a turistákat az országba. Athénban dolgozó olvasónk, Derzsi Ildikó számolt be arról, hogyan éli meg a járványhelyzetet.

– A legújabb intézkedések szerint a munkahelyemen már akár hetente végeztethetnék koronavírus gyorstesztet és egymástól távol ülhetnek le a helyiségekben a dolgozók, de nem teszik kötelezővé, hogy bejárjunk az irodába. A többségünk a korlátozások miatt korábban bevezetett otthoni munkavégzés folytatását választotta. Én is. Már nem félnék attól, hogy a kollégáimtól elkapom a fertőzést, de kényelmesebb a home office. Megspórolom a munkába járással töltött időt és a tömegközlekedést továbbra sem tartom biztonságosnak a járvány szempontjából. Jobbára tele vannak a járatok, alig férni fel rájuk. Ha mennem kell valahova, akkor gyalog teszem, vagy az itt működő közösségi, olcsó taxiszolgáltatást választom, ami csak pár euróba kerül – mondta el Derzsi Ildikó, aki Athénban egy telefonos ügyfélszolgálat középvezetője.

Arról is beszélt olvasónk, hogy a karácsony előtt bevezetett korlátozások nagy része jelenleg is érvényben van Görögországban. Volt egy olyan időszak, amikor még élelmiszerboltba és bankba is csak úgy juthattak el a lakosok, hogy két kilométernél távolabb nem mehettek el lakhelyüktől. Izgult is Ildikó, mert albérletétől az élelmiszerbolt, amit kedvel 2,1 kilométerre van. Nem tudta, mi történt volna, ha a rendőr megállítja. Ugyanis a járvány miatt hozott szabályok megszegéséért háromszáz eurós büntetést is kiszabhatnak. Viszont nemrégiben enyhítéseket is bevezettek. Már kinyithattak újra többek közt a ruhákat, a műszaki cikkeket és a könyveket áruló boltok is. A vásárlás már nem click-away, ami azt jelentette, hogy előre meg kellett rendelni telefonon vagy az interneten a kiválasztott terméket, előre ki is kellett fizetni és csak a megadott időpontban lehetett azt átvenni a kereskedelmi egységnél. Már be lehet menni, de időpontot kell kérni és legfeljebb három órát lehet eltölteni a boltban, naponta egyszer. Egy külön, új telefonszám van, amin ehhez SMS-ben engedélyt kell kérni.

Továbbra is érvényben van a görögöknél az este kilenc és reggel öt óra közötti kijárási tilalom és más megyébe csak akkor lehet átutazni, ha ott van lakhelye a lakosnak. A négy év felettieknek maszkot kell hordaniuk az utcán is. Egy személyautóba a sofőrrel együtt összesen hárman ülhetnek be, kivéve, ha egy család tagjairól van szó vagy orvoshoz kell vinni valakit. Kikapcsolódás céljával megengedett például a horgászat, de egymástól legalább nyolc méterre kell elhelyezkedniük a parton az embereknek. Viszont az jó hír Ildikó számára is, hogy a tengerhez testedzés céljával, tömegközlekedéssel, gyalog vagy biciklivel már elmehet, ha erre SMS-ben előtte engedélyt kér. Fogadhatnak vendégeket már a fodrászok és a műkörmösök, de csak előre egyeztetett időpontban és látogathatók az állatkertek, a botanikus kertek, a kirándulóhelyek és a szabadtéri történelmi látnivalók, kis, háromtagú csoportokban vagy egy-egy család tagjai tehetik meg ezt együtt. S vannak erre vonatkozó más korlátozások is, például a távolság, a közlekedési eszközök, az időpontok tekintetében. Az éttermek továbbra is csak elvitelre adhatnak ételt vagy kiszállíthatják azt.

– A barátaim, az ismerőseim többsége arról számolt be, hogy már alig bírja a bezártságot, rosszkedvű emiatt. Nekem szerencsém van, ilyesmit nem érzek, de megértem őket. Én sem gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz a lezárás. Már november óta tart. Jellemzően be is tartottják, tartják az emberek. Ezért lepődtünk meg a várható hirtelen változás hírén. Most azért félünk attól, hogy május 14-étől, friss negatív koronavírusteszttel vagy oltási igazolással érkezhetnek majd az országba turisták. Aggódunk, hogy mégis behozzák a fertőzést esetleg, de sok vállalkozás, a szigeteken kis kávézókat működtetők, szobákat kiadók is örülnek ennek. Készülnek is a vendégfogadásra, többek közt felújításokkal. Ha az idegenforgalom beindulhat, akkor jó lenne, ha számunkra, a helyieknek is szabadabbá tennék a mozgást. Bár a turisták lehetőségeiről sem tudunk még részleteket – sorolta Ildikó. Szeretné megkapni a koronavírus elleni oltást, de nem tudja, mikor kerülhet rá sor. Egyelőre a hatvan felettiek jutnak hozzá náluk többnyire a vakcinához.