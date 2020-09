Augusztusban is díjaztuk A hónap fogása játék dobogósait

Bármennyire is magányos és csendes sport a horgászat, a nagy fogások hírét megosztani, a jó pecás sztoriknak hangot adni az egyik legjobb közösségi időtöltés.

Éppen ezért júliustól októberig minden hónapban arra hívjuk a Veszprém megyei sport- és hobbihorgászokat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, és írják meg legjobb történeteiket. A legtöbb olvasói szavazatot kapott fotók beküldőit havonta értékes nyereményekkel jutalmazzuk, novemberben pedig megrendezzük a havi dobogósok versenyét Az év fogása címért.

A hónap fogása játékunk második, augusztusi fordulóját Hajgató Dominik nyerte. A 15 éves herendi horgász egy tokhal fogását ábrázoló fotójával gyűjtötte be a legtöbb szavazatot. A már öt éve horgászó Dominikot – a tudta nélkül – szülei nevezték be a hónap fogása játékra. Fociedzőjétől tudta meg, hogy rá is lehet szavazni, aki megosztotta a hírt Messenger-csoportjukban.

A herendi fiatalnak megtetszett a csendes, nyugodt sport, amelyet édesapjával közösen űznek, váltakozó szerencsével. Augusztus havi játékunkra beküldött fotója akkor készült, amikor névnapja alkalmából mentek el horgászni, és kifogta élete első, 4,5 kilós tokhalát, ami már régi vágya volt. A hónap fogása akciónkban elért sikeréhez nagyon sokan gratuláltak neki a barátai és ismerősei közül.

A második helyezett Lengyel György szintén egy tokhallal nevezett játékunkra. A Papkeszin élő 22 éves fiatalemberrel keresztapja szerettette meg a horgászatot. Manapság főleg unokatestvérével jár pecázni. Legtöbbször a Balatonra, ahová éves engedélye van. Szívesen próbál szerencsét Tihanyban, Kenesén, Fűzfőn vagy Almádiban. A kisebb tavak közül Szápárra és a Széki-tóra szokott még járni. Legtöbbször ponty, keszeg vagy amur akad a horgára, ezért is gondolta, hogy elmegy Szápárra is, ahol szép tokhalak vannak. Ő is élete első tokhalát fogta, egy 7,5 kilogrammos példány akadt a horgára.

Az augusztusi díjazottak közül a 14 éves Pintér Lázár lett a harmadik helyezett, viszont hármójuk közül ő fogta a legnagyobb tokhalat, Pápán, a Strandi-tavon. A méretes, 11 kilós példányt egy órán át fárasztotta az ifjú horgász, aki szerint nehéz volt megfogni a halat, megküzdött vele, mire végül a farkánál fogva sikerült belerakni a merítőhálóba. Viszont nagy élmény volt kézbe fogni a súlyos példányt, amely neki is az első tokhala volt.

Pintér Lázár már hatéves kora óta pecázik, és a Herendi Horgászegyesületben kapott kedvet ehhez a nyugodt sporthoz. Általában a Széki-tavon vagy Herenden, illetve Pápán horgászik, főként nyaranta.