Ausztria szigorítana – Sokkal keményebben büntetnék a gyorshajtókat

Jelentősen szigoríthatja a súlyosabb közlekedési kihágások miatti szankciókat Ausztria. A nyári idegenforgalmi szezon kezdetére tervezett jogszabály-módosítások akár arra is lehetőséget biztosítanának a rendőröknek, hogy lefoglalják a szabályokat megszegők járművét.

A témával Ausztriában dolgozó olvasónk javaslatára foglalkozunk, aki azzal kereste meg lapunkat, hogy a szomszédos országban is élénk társadalmi vitát váltottak ki a tervezett szigorítások. A jogszabály- módosítások többsége a gyorshajtás köré csoportosulna.

Ausztriában a kisebb szabálysértések esetén nem változtatnának a büntetési tételeken, ám a megengedett sebességhatár egy bizonyos szint feletti átlépése esetén komoly szigorítások várhatók, amelyek a pénzbüntetés növelése mellett egyéb szankciókat is hoznak. A gyorshajtás miatt kiszabható pénzbírság felső határát a jelenlegi 2180 euróról 5000 euróra (több mint 1,8 millió forintra) emelnék, s ezzel párhuzamosan lehetőséget biztosítanának a rendőrségnek a jogosítvány átmeneti időtartamú bevonására, valamint a szabályszegésnél használt jármű elkobzására is.

A jogosítvány minimum kéthetes ideiglenes bevonására lakott területen belül már 30, azon kívül pedig 40 kilométer per órás sebességtúllépés esetén sor kerülhet. E büntetés mértéke értelemszerűen sávosan emelkedne, vagyis 40, illetve 50 kilométer per órás túllépés esetén már négy hétre vonnák be a gyorshajtó vezetői engedélyét. Extrém esetben pedig járműlefoglalást is elrendelhet a rendőrség, mint ahogy a szabályszegés többszöri ismétlődése során is.

Ugyanez vonatkozik a tervezet szerint az illegális gyorsulási versenyek résztvevőire, a szigorúbb eljárásokhoz azzal is alapot teremtenének, hogy a versenyeken való részvételt a jövőben már nem szabálysértésként értelmeznék, hanem közlekedési bűncselekménnyé minősítenék át.

Fontos tudni, hogy Ausztriában az objektív felelősség elve más elbírálás alá esik, mint hazánkban. Ha súlyosabb közlekedési kihágás esetén az osztrák rendőrség egy jármű tulajdonosától vagy üzemben tartójától információt kér egy esetleges szabálysértés idején azt vezető személyről, az adatszolgáltatást akkor sem tagadhatjuk meg, ha közeli családtagról van szó. Ha mégsem adjuk ki az információt, azzal jogalapot teremtünk egy velünk szembeni eljárás elindításához.

Azzal sem árt tisztában lenni, hogy amennyiben az osztrák rendőrség nem helyszíni, hanem utólagosan kiszabott pénzbüntetéssel sújt bennünket, s annak mértéke eléri vagy meghaladja a 25 eurót, nemfizetés esetén kérheti a behajtását a magyar hatóságoktól, nemzetközi egyezmények alapján. Ausztriában a közlekedési szabálysértések elévülési ideje három év.