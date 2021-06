Autóápolás: így csináljuk!

Az autóápolás olyan átlagos szó, hogy ha valaki megkérne rá minket, akkor azt sem tudnánk, hogy hol kezdjük. Éppen ezért, megkérdeztük a fekmester.hu szakembereit, segítsenek már nekünk ebben a témában. Először azt kell tisztáznunk, hogy mikor beszélhetünk tényleges ápolásról. Vajon a takarítás annak minősül? Esetleg ennél többről van szó?

Kezdjük a csomagtartóval

Az autóápolás lényegében egy kicsit mindent magában foglal, így fontos a beltérrel kezdeni. Ezt nevezhetnénk akár bemelegítésnek is, úgyhogy kezdjük a legegyszerűbbel: a csomagtartóval. Szedjünk ki belőle mindent, dobjuk ki a felgyülemlett vizes palackokat, a koszos takarókat és a felesleges műanyag szatyrokat. Tavasszal a pótkerék állapotát is ellenőrizhetjük, majd egy alapos porszívózás vár ránk.

Az autóápolás az utasteret is érinti

Ha megvagyunk a bemelegítéssel, akkor jöhet az utastér. Itt az autóápolás egy kicsit attól függ, hogy mennyire használtuk az autót. Értelemszerűen a gyerekülések alatt rejtett kincsek várnak, így mindig szedjük ki azokat is. Lehet, hogy pár eldugott pénzérmét is találunk, úgyhogy jöhet a kincskeresés! A kárpit tisztítására rengeteg szert árulnak, válasszunk olyat, amiben antibakteriális tisztító is van, de mindig teszteljük! Ha kárt tesz a kárpitban, akkor a kukába vele!

Az utastérnél muszáj megemlíteni a lábtér részét, mivel télen könnyen befészkelik magukat a vízcseppek, ami rozsdásodást okoz. A rozsdának pedig van egy olyan rossz szokása, hogy csak akkor szoktuk észrevenni, amikor már késő, éppen ezért ellenőrizzük ezt is. A gumiszőnyegek és a kárpit takarítása után megint jöhet a porszívó, majd hagyjuk nyitva az ajtókat, hogy minden négyzetcentiméter megszáradjon. A műszerfalat és az ajtót érdemes mikroszálas kendővel tisztítani.

Itt a rozsda, hol a rozsda

Ha elkészültünk a belsővel, akkor jöhet a külső autóápolás. Ez a lépés sokkal könnyebbnek tűnik, pedig ugyanolyan fontos. Magyarországon rendszeres téli fagyok vannak, így a legtöbb utakat sózzák. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban kell figyelnünk az esetleges korrózióra, ami az autó alján szokott jelentkezni, tehát eléggé le kell hozzá hajolni. Nézzük meg a kerékjáratok körüli helyet és az alváz többi részét!

Külső autóápolás

Az autóápolás ezen részénél műszaki érzékre is szükség lehet, mivel a kerékcsere és az emelő használata nem kezdőknek való. Ha nem értünk hozzá, akkor soha ne vágjunk bele egyedül! Nagy segítség lehet egy kézi autómosó, ahol a kerekeket és a futómű elérhető részeit is át tudjuk öblíteni, beleértve a sárvédőket is, amik valamiért ki szoktak maradni a takarításnál. Utolsó lépésként marad az alapos külső mosás! Az autóápolás legutolsó fázisa szemmel látható eredményeket hoz, ami minden autós szívét örömmel tölti el.

A nagytakarítás közben megeshet, hogy észreveszünk valamilyen hibát, ilyenkor érdemes beszerezni az adott autóalkatrészt. A vásárlásnál mindig az adott márkának megfelelő terméket rendeljünk meg, és csak megbízható helyen tegyük. A prémium alkatrészek éppen annyira fontosak, mint a rendszeres és alapos autóápolás, segítenek abban, hogy a jármű élettartama lényegesen hosszabbá váljon.