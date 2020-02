Az állandó dilemma – Kádat válasszunk vagy zuhanyfülkét?

Néhány évtizeddel korábban egy ház építése vagy egy lakás felújítása során inkább a fürdőkád mellett döntött a család, manapság viszont egyre többen ragaszkodnak a zuhanyzóhoz. Amennyiben pedig van hely bőven a fürdőszobában, akár mindkettőhöz.

Szubjektív szempontok döntik el, hogy melyik a jobb és a praktikusabb. Függhet attól, hogy milyen korosztály használja majd. Míg a gyerekek szívesen pancsolnak a kádban esténként, az idősebbek könnyebben használják a zuhany­zót. Az is lényeges, hogy mekkora hely áll rendelkezésünkre, hiszen például egy sarokkád rövidebb, de szélesebb lehet, mint egy klasszikus kád.

Amennyiben mosógépet, szárítógépet, szennyestartót is el kell helyeznünk a fürdőszobában, jóval kisebb helyünk marad a tisztálkodásra. Akik a villanybojlerhez ragaszkodnak, azok az alá tehetik a mosógépet, és mindkettőt eltakarhatják egy gipszkarton fallal, de akár szekrénynek is álcázhatjuk. Annak másik oldalát csempézni lehet, így ott helyet kaphat a fürdőkád vagy a mosdó. A vizet tartályban gyűjtő szárítógép az előszobába, a nagyobb beépített szekrények egyikébe is kerülhet, csak gondoskodni kell a villamosáram-ellátásról és arról, hogy használat közben nyitva legyen a szekrény ajtaja, hogy a pára eltávozhasson. Ennek érdekében érdemes gyakrabban szellőztetni is.

Visszatérve a fürdőszobába: azon is gondolkodjunk el, hogy milyenek a család tisztálkodási szokásai, spórolnak-e a családtagok a vízzel. Ha igen, és nem állnak hosszú percekig a tus alatt, akkor a zuhany a praktikusabb. Olvasható egy tanulmányban, hogy az angliai Loughboroughi Egyetemen végzett vizsgálat eredménye szerint egy egyórás, 40 Celsius-fokos fürdő hatékonyabban csökkenti a vércukorszintet, mint az egyórás kerékpározás. A forró fürdő gyorsítja a véráramlást, miközben a szervezet megpróbálja lehűteni magát. Növekszik az izomzat által felvett cukor mennyisége, így a vérben levő mennyiség csökken. A forró fürdő tehát segíti a szervezet vércukorszintjének szabályozását. Nagy a stresszoldó hatása is. Ezzel szemben áll az a hatásvizsgálat, amely szerint a hosszadalmas forró fürdő a férfiak esetében rontja a spermiumok életképességét, a hideg-meleg zuhany váltakoztatása azonban endorfintermelésre ösztönzi a szervezetet. Javítja a bőr alatti erek rugalmasságát.

Tehát, amennyiben elég hely áll rendelkezésünkre, érdemes megfontolni, hogy kádat és zuhanyt is beépítsünk. Persze megoldható a kádban való zuhanyozás is, praktikus paravánokat vásárolhatunk, ha nem vagyunk a zuhanyfüggönyök hívei. Amennyiben idősebb családtagunk is él velünk, érdemes kapaszkodókat beépíteni a biztonság érdekében. A kádba csúszásgátlót is tehetünk, és ilyen célra készült ülőalkalmatosság segíthet a tisztálkodásban. Olyan kádat is vásárolhatunk, amelynek az oldala kinyitható, így könnyebb a belépés. A zuhanytálcát pedig kiválthatjuk olyan összefolyóval, amelynek nincs pereme. A mai zuhanyzók alja már eleve a lefolyó felé lejt, a legkisebb küszöböt sem kell átlépnünk, a zuhanyzó fala pedig átlátszó vagy homokfúvott üveg.

Amennyiben meszes a csapvíz, érdemes vízlágyítót beszerezni, különben folyamatosan takaríthatjuk a vízkövet, ha azt szeretnénk, hogy szép legyen a zuhanyzó. A tisztaságra mindenképpen ügyelni kell a fürdőszobában, és az sem mindegy, hogy milyen vegyszerekkel érjük el azt. A körömgombával küszködők esetében fokozottan figyeljünk a fertőtlenítésre. Jó, ha a fürdőszobának van ablaka, de ha nincs, akkor is gondoskodjunk róla, hogy lehetőleg minél szárazabb legyen, ne telepedjen meg a penész.