Az almádi anyát gyermeke betegsége ébresztette rá az egészséges életmód fontosságára

Az első lépés ahhoz, hogy eljuss valahová, a döntés, hogy nem akarsz ott maradni, ahol éppen vagy. Krízisből erősség. Hogyan építs várat a kihívásaidból? – vallja Duna Eszter, aki az elmúlt években kemény megpróbáltatásokon ment keresztül a családjával együtt, de mindig talpra állt, és ezt szeretné az emberekben tudatosítani.

– Három évvel ezelőtt még hétköznapi emberként éltem a gondtalan mindennapjaimat, reggel felkeltem, dolgozni indultam, oviba vittem a nagyobbik lányunkat, mint mindenki más. Tervezgettük a jövőt, szőttük a nagy álmokat. Aztán jött a jó hír, hogy úton van a kis tesó, aminek nagyon örültünk. Később viszont kiderült, hogy komoly egészségügyi kihívással kell szembenéznünk, mert baj van a pici veséivel – emlékszik vissza a múltra Eszter, akiből árad a magabiztosság, beszélgetésünk során végig kedvesen mosolyog, pozitív életszemlélete átragad az emberre.

Eldöntötte, hogy minden rendben lesz. Pozitívan álltak a dologhoz, és tudta, hogy bármire képesek a kislányukért. Közben megszületett Lizi, és vele új értelmet kapott az életük. Átértékelődött minden bennük, más lett a fontos. Nem akartak mást, csak hogy ő egészséges legyen. Megannyi műtét, orvosság és kórházban töltött napok, hetek után végre látták a fényt az alagút végén. Ahogy szokták mondani, a baj csőstül jön. Nem elég, hogy kislányuk súlyos beteg volt, Eszter édesanyjánál vastagbélrákot diagnosztizáltak. Szerencsére azóta mindannyian egészségesek, felépültek, mindez nagyban köszönhető annak, hogy mindenki pozitívan állt az élethez.

Eszter a megoldás mellett a hivatását is megtalálta. Pozitív változást hozni az emberek életébe, legyen szó egészségről vagy jólétről. Megmutatni, hogyan sikerült a krízishelyzetükből erősséget kovácsolni, és miként lehet újrakezdeni akkor is, amikor minden veszni látszik. Korábban egy multicégnél dolgozott, mely nem volt családbarát. Mindenképpen változtatni akart, ezt pedig megtalálta egy egészségprogramban, mely az embereknek segítséget nyújt.

– Próbálom az embereket inspirálni arra, hogy tegyenek az egészségükért, hiszen egy életünk van. Ha az autónkat karbantartjuk, fontos, hogy a testünket is. Hiszem, hogy az ember tanulékony lény, és nem áll meg egy szinten, fontos, hogy minden reggel úgy ébredjünk, hogy hálát adjunk Istennek, és pozitívan tekintsünk mindig az adott napra, még ha az egy szürke hétfő is. Kiegyensúlyozottnak, boldognak érzem magam, ezt azonban szép fokozatosan értem el az elmúlt másfél évben – folytatja Eszter, aki egy skandináv egészségprogrammal foglalkozik, melyet kipróbált kislányán és édesanyján is, és szerencsére a gyógyszereket, valamint a kemoterápiát el lehetett hagyni.

Eszter szerint az embereknek a fő problémája a mennyiségi túltápláltság és a minőségi alultápláltság. Mindez gyulladásokat okoz a szervezetünkben, ami akár éveken át lappang a testünkben.

Az egészségügyi programjukkal azzal kíván segíteni az embereknek, hogy ezeket a gyulladásos betegségeket megelőzzék vagy meggyógyítsák. Táplálkozástudományokra épül mindez, azokat az esszenciális tápanyagokat adják oda az embereknek, amivel ez a folyamat visszaállítható. Egy öngyógyító mechanizmust érnek el ezáltal, de nem csodaszereket állítanak elő. Mindennek egy vércsepp­analízis a kezdete, melyből az emberi szervezetet felmérik, és ezek alapján állítják össze azt az egészségügyi programot, amellyel már több ember életére lehettek és lehetnek kedvező hatással.