Az alsóörsi strandon kérte meg kedvese kezét a táncos fiú

Piros, szalagszerű textilekből álló szoknyákban táncolt pár lány az alsóörsi strandon. Egyikükhöz odalépett egy fiatal és letérdelt. A Balaton vize közelében kérte meg a néptáncos legény a latin táncokban jártas párja kezét. Tapsot kaptak.

A Helmeci Banditák latin tánccsoport és a cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes 2019 nyarán egy busszal utazott egy bulgáriai fesztiválra. Ezért találkozhatott Lukács Letícia és Daruk László. Tánc közben, a tengerparton ismerkedtek össze.

– Leti tánctudására figyeltem fel először. Csak őt tudtam nézni. A kisugárzása, a lénye tetszett meg. Úgy éreztem, mindig ilyen nőre vágytam. Azóta még inkább így gondolom – mondta el Laci. Jegyesének kegyeibe pedig az elején azzal került be, ahogy udvarolt. Amikor barátaival focizott, a lány felé rúgta a labdát, hogy odamehessen hozzá. Mondta neki, hogy csinos, szép a bikinije. Kérdezgette, hogy érzi magát. Amikor megtudta, hogy épp születésnapja van, arról faggatta, mire vágyik, milyen ajándéknak örül.

Letíciát is először a férfi külseje fogta meg, számára „álompasi”. S mindig arra vágyott, hogy táncos lesz az életben is a párja. Most ez teljesülhet. Már a tengerparton is többször kettesben sétáltak és ahogy beszélgettek, egyre szimpatikusabbak lettek egymásnak. Hazatérve is tartották a kapcsolatot. Az akkori lakhelyeik közti távolság csak negyven kilométer, mégsem birták soká az egymáshoz utazgatást. Úgy vélik, lélekben hamar közel kerültek egymáshoz. Már ősszel összeköltöztek.

– Idén Barcelonába szerettünk volna elutazni, de a koronavírus-járvány miatt ezt nem tehettük meg. Pedig tengerparton szerettem volna megkérni Letit, mert tengerparton ismerkedtünk össze. Aztán a két tánccsoport, amelyeknek tagjai vagyunk, közös fellépést tervezett. Gondoltam, ez kapóra jön nekem, de az is meghiúsult a fertőzésveszély miatt. Ekkor szólt a Helmeci Banditák vezetője, hogy több tagukkal együtt elmennek Alsóörsre nyaralni. Én pedig nem akartam tovább halogatni az eljegyzést – idézte fel Laci.

Az interneten több videót megnézett táncos flash mobokról. Ezek a villámcsődületek manapság népszerűek, emberek előre megszervezett olyan csoportosulásai, amikor nyilvános helyen valami szokatlant csinálnak, az ott lévők számára váratlanul. Így akarta a szerelmes fiatal álcázni a lánykérést. Letícián kívül persze ezt mindenkit tudta, mert Laci beavatta a barátaikat a tervébe. Ezért a táncos lányok az alsóörsi szálláson, mosogatás közben tanulták meg az egyik flash mobról kiválasztott lépéseket. A strandon aztán elő is adták táncukat. Laci közben a hátuk mögé került. Mire Leti megfordult, már letérdelt. Azt kérdezte tőle: „Hozzám jössz-e feleségül?” Sírás közepette mondott igent a lány, valójában inkább csak bólogatott és párja nyakába ugrott. Nagyon meglepődött, boldog volt. Sokan megtapsolták őket, gratuláltak nekik, több strandoló a telefonjával felvette a romantikus jelenetet. Az esküvőt a pár jövő nyárra tervezi.