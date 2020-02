Az aszófői Fodor Károlynak sokat jelent a jókedv és a nyugalom

Novemberben múlt kilencvenéves Fodor Károly, de ez egyáltalán nem látszik rajta.

Kék szeme élénken csillog, ápolt, fürge idős úr. 1929-ben Aszófőn, a Petőfi utcában született, és ott él most is. Sokat sétál, és szereti a jó bort – szerinte ennyi a titok.

– A lányomékkal közös telken, saját házrészben élek, napi két-három kilométert sétálok. Délelőtt a testvérem családjánál szoktam kávézni, ők csak egyutcányira vannak. Délután a pincéhez megyek ki. Családi örökség, van még ott egy sor kis hordó borom, mert valaki mindig figyel, hogy ha üres, meg legyen töltve – meséli Karcsi bácsi, közben kimosolyog Fodor Gyula borászra, testvére fiára.

Mi is a Fodorvinnél találkozunk, itt ülünk le beszélgetni. A család is hallgat minket, tapintható a Fodor Károly-felé áradó szeretet.

Karcsi bácsi már nem foglalkozik a szőlővel, a kapálást már nem bírná, de azt mondja, a borospoharat még szívesen megemeli. Azért a mértékre vigyáz, mindig is vigyázott. Délután megiszik egy-két pohárral, a fröccsöt nem szereti. Minek vízzel elrontani a finom olaszrizlinget. Mindig jókat reggelizik, egy héten háromszor tojásrántottát, paprikával, hagymával. A többi napon is hagyományos reggelit eszik, a szalonnát, a jó húsokat mindig szívesen fogyasztja, a virslit, kolbászt nem szereti. Elmeséli, hogy náluk mindig sok hús fogyott: volt rengeteg baromfi a ház körül, és disznót is mindig vágtak, édesanyja sokszor főzött húslevest. Gyógyszert gyerekkora óta a veséjére szed, mást semmit, hacsak a reggeli kupica pálinkát nem számoljuk annak.

– Parasztgyereknek születtem, aztán tsz-elnök is voltam, de azt csak három évig bírtam. A munkás évek vége felé már üdülők, társasházak kertészeti munkájával foglalkoztam főleg Füreden és környékén.

Azt meséli, hogy az ötvenes években tudatosan sorvasztották el a falut, de most, hogy Füred és Tihany megtelt, sokan költöznek megint Aszófőre. Karcsi bácsi 50-60 éve nem fürdött a Balatonban, nem szereti a tömeget, a víz számára a tájat jelenti. Olvasni viszont nagyon szeret, utoljára Drábik János Százéves Trianon című kötetét olvasta, amelyet legszívesebben minden ember kezébe odaadna.

– Én a második világháborút már végigéltem, és azóta minden eseményt. Hol szenvedő alanya voltam az eseményeknek, hol nem. Az ötvenes években nagyon csúnya helyzetbe kerültünk. Ötven őszén apámat börtönbe vitték, én 1951-ben munkaszolgálatos katona lettem. Nem voltunk elég megbízhatók Rákosi rendszerének. Építkezésekre vittek, az ország minden részébe. Kiskunlacházán a repteret, Hódmezővásárhelyen gyapotgyárat építettünk, Tatán laktanyát, Esztergomban lőteret. Mátyásföldön nagyon sajnáltuk, szét kellett vernünk egy szép kis parkot, kezdődött ott egy építkezés. Sztálin halála után aztán hazakerültünk. Édesapám is kiszabadult, azzal vádolták, hogy a békekölcsön jegyzése ellen agitált, de végül a vádlója bevallotta, hogy megbízásra jelentette fel. Aztán jött ötvenhat, én voltam itt a vezetője, de nem engedtem senkit bántani. Pedig a mi családunkat érte a legtöbb atrocitás, de én megmondtam, hogy ha lesz rendes bíróság, majd az előtt felel, akinek kell. Volt itt egy ÁVO-s tábor, a vezetőjének az apósa volt itt őr. Volt egy kis huzavona, lefegyverezték, de normális ember volt, elengedtem, visszaadtam a fegyverét. Ez volt november másodikán. Negyedikén jött, és azt mondta, hogy ha itt valaki bántani akar bennünket, ő áll elénk, így kerültük el itt a vérontást.

Karcsi bácsi 1989 óta nyugdíjas. Utána Aszófő polgármesterévé választották, az ő vezetése alatt fogadták el a falu rendezési tervét. Az új világban a legjobb dolog, hogy már nincsenek éjszaka megjelenő fekete autók, nyugodtan élhet az ember. Mint mondja, azoknak, akik a XX. századot átélték, sokat jelent a nyugalom.