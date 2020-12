Az eplényi pálya ismét várja a síelőket, snowboardozókat

Havas, téli környezetben, kitűnő körülmények között lehet síelni, snowboardozni és sétálni Eplényben a két ünnep között, ahol újranyitották az egyes pályát december 27-én, vasárnap délben.

Az emberek örültek annak, hogy itthon is lehet űzni a téli sportokat, és sokan jöttek kisgyermekkel, kutyával egy kiadós sétára, túrára.

– Nagyon kellemes meglepetésként ért minket, hogy megérkezett az erős hideg Eplénybe, így be tudtuk indítani a hóágyúkat az egyes számú sípályánál – mondta Ebele Bálint a pálya újranyitásakor, amit az elmúlt napok enyhe időjárása miatt be kellett zárni. A Síaréna Kft. ügyvezetője arról is beszélt, hogy a december eleji ágyúzásból maradt némi hó, amit szombat délutántól sikerült tovább gyarapítani. Összesen 37 hóágyúval „lőtték” a hegyet, és így több mint ötezer köbméter friss hóban lehet sportolni.

A síarénában kiemelten kezelik az egészséget érintő biztonságot is, tekintettel a járványhelyzetre, és az előírásokat betartják az emberek. Így mindenki visel kesztyűt és símaszkot, ezek eddig is jellemzőek voltak, de most nemcsak a pályán és a felvonón, hanem a mosdóban, a kölcsönzőben is hordani kell. Utóbbiban vonalakat is felfestettek a távolságtartás miatt, amire a lift előtti várakozásnál is figyelni kell. Az ügyvezető kiemelte, a sípályán még telt háznál is minimálisan húsz négyzetméter jut egy sportolóra, így garantált az egészségbiztonság. Mind­emellett a pálya környékét hálóval, illetve mobil kerítéssel körbevették, hogy ott csak a sportolók tartózkodjanak, a pályán pedig húsz kézfertőtlenítőt is elhelyeztek. Ételt, italt nem lehet kapni, mert az étterem, a büfék zárva vannak.

A helyszínen vasárnap dél­ben azt tapasztaltuk, hogy kiéheztek az emberek a hóra, mert a nyitás után egymás után érkeztek téli sporteszközökkel, de sokan jöttek sétálni, kirándulni a gyönyörű bakonyi télbe. A gyerekek örömmel gyúrták a hógolyót, szánkóztak, és nagyon élvezték a körülményeket a négylábúak is. – Nagyon szeretjük ezt a környezetet, a szabad levegőt – jegyezte meg Árpád, aki fiával, Gáborral és két kutyájukkal, Leonnal és Demóval jött ide, és ezúttal sétálnak egy nagyot. Elmondták, sokat síelnek külföldön és itt is, nagyon kedvelik a bakonyi lejtőket. – Jó, hogy itthon is van lehetőség a téli sportra, különösen a mostani helyzetben – fogalmaztak.

Kis Attila Győrből érkezett, és egy baráti társasággal hasítja a havat a hegyen, azt mondta, eddig külföldön síelt, először van itt, a körülmények nagyszerűek.