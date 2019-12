Az okostévé és a játékkonzol a sláger a karácsonyi időszakban

A szórakoztató és a háztartási elektronikai cikkek évek óta a karácsonyi vásárlási időszak nagy slágereinek számítanak, a szakmabeliek szerint ez az idei évre is igaz.

Persze a trendek folyamatosan változnak, most éppen a játékkonzolokat, az okostévéket, az automata kávéfőzőket és az állóporszívókat keresik a legtöbben.

Egy szürke decemberi kora délutánon indultunk útnak, hogy a lehetőségeinkhez mérten nagy vonalakban feltérképezzük, Veszprém megyei embertársaink körében mi számít a legnépszerűbb ajándéknak 2019 karácsonyához közeledve. Mivel a fenyőfa alá tehető termékek kategóriáit ájulásig lehetne sorolni, vizsgálódásunkat leszűkítettük a műszaki cikkekre, amik a felmérések szerint hosszú ideje uralják a karácsonyi ajándékok piacát. Az említett, kevésbé forgalmasnak gondolt napszak ellenére az általunk felkeresett összes üzletben jó néhány percig kellett várakoznunk, amíg felszabadult egy eladó a potenciális vevők ostromgyűrűjében.

Amint megtudták az értékesítők, milyen céllal érdeklődünk náluk, mindegyikük azonnal a munkáltatójuk vezetőségéhez irányított minket, de néhányukból azért sikerült egy-két információt kihúznunk. Ezekből azt szűrtük le, hogy az okostelevízió számít a legnagyobb slágernek, de sokan keresik az okostelefonokat és tartozékaikat, a játékkonzolokat, továbbá egyre többen érdeklődnek például a robotporszívók iránt. A vásárlási láz általában november elején indul, december közepén tetőzik, és mindig kitart karácsonyig.

Bővebb helyzetjelentés érdekében megkerestük Fazekas Bálintot, az Euronics műszaki áruházlánc nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóját, aki kifejtette: ahogy az ünnepek alkalmával minden területen, úgy a műszaki piacon is megvannak a hagyományos karácsonyi termékek. Ilyenek a televíziók, a telefonok, a háztartási kisgépek.

– Ezek mindig jó és hasznos ajándékok, sokan pedig éppen az év végére hagyják a műszaki termékek beszerzését. Ám minden esztendőben vannak új termékkörök, amik divatosabbak, vagy újra a vásárlók fókuszába kerülnek. Idén egyértelműen ilyenek a játékkonzolok. Ahogyan az okostévék is, melyek amellett, hogy egyre több internetes tartalom elérhetőségét teszik lehetővé, a képátlók területén is nagy előrelépést tettek. Az automata kávéfőző szintén nagy slágere a 2019-es esztendőnek és egyben a karácsonyi szezonnak. Egyre több vásárlónk keresi a jó minőségű, otthon is előállítható aromákhoz ezeket a készülékeket. Az állóporszívók ugyancsak olyan termékek, amik idén váltak igazán trendivé. Ezek az akkumulátoros háztartási eszközök megszabadítanak minket a vezetékektől, miközben nedves és száraz használatra egyaránt alkalmasak. Tökéletesen kiváltják a napi takarításban a hagyományos porszívókat. A mosogatógépek nagyot léptek előre 2019-ben, a következő évben pedig igazi robbanásra számítunk, de a kereslet már most is kiugró irántuk. Természetesen az okostelefonok, illetve a velük használható különféle audio eszközök is ilyenkor a legkelendőbbek – összegezte Fazekas Bálint.

A szakember egy érdekességre is rámutatott: a vásárlási szokások átalakulóban vannak, ugyanis az elmúlt években robbanásszerűen megnövekedett az online piac szerepe. – Az emberek otthon, a kényelmes fotelből is megrendelhetik az ajándéknak szánt termékeket. Aztán december 20-án, amikor még mindig nem érkezett meg a rendelés, nagy kapkodás kezdődik, hogy beszerezzük a hagyományos áruházakból a vágyott ajándékot. Ez a tendencia átalakulóban van, a vásárlók tudatosabbak, jobban terveznek és beosztják az ünnepek előtti időszak teendőit. Azt tanácsolom, december utolsó heteiben már ne nagyon bízzunk abban, hogy az online áruházakból kiszállítják a rendelhető termékeket karácsonyig. Inkább térjünk be egy üzletbe, nézzük meg a választékot, kérjünk segítséget az értékesítőktől – hangsúlyozta Fazekas Bálint. Mint mondta, tapasztalataik szerint a fizetések megérkezése körül indul meg az igazi karácsonyi vásárlási láz, ami kitart az utolsó pillanatig, december 24-ig.

Még a legnagyobb körültekintés és jó szándék mellett is előfordulhat, hogy egy-egy ajándék célt téveszt. Szerencsére ezen még utólag is lehet javítani. – Ilyen esetekben a blokk vagy a számla megléte mellett a terméket természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően mi is visszavesszük, vagy élhetnek a csere lehetőségével a vásárlóink. Álláspontunk szerint ez mindkét félnek érdeke, hiszen az ajándék akkor tölti be a funkcióját, ha mindenki boldog. Ezért mindenkit arra bíztatunk, hogy tartsa meg a vásárlást igazoló számlát, a csomagolást lehetőleg annak állagát megóvva nyissa ki, és amennyiben esetleg nem a vágyott termék került a karácsonyfa alá, lehetőleg minél előbb vigye vissza azt az üzletbe. A tudatos vásárlás, valamint az a tény, hogy egyre inkább a hasznos műszaki termékeket választja ajándéknak a lakosság többsége, azt is eredményezi, hogy egyre ritkábban van szükség cserére. Ha például véletlenül két vasaló, vagy éppen nem a megfelelő színű telefon kerül a fenyőfa alá, segítünk a vásárlóinknak orvosolni a problémát – jegyezte meg Fazekas Bálint.