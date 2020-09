Az űrből érkezett Székesfehérvárra ARi BARi, a gyerekek legújabb barátja

Hiánypótló műfajt hozott létre két fiatal zenész.

Ha ránézünk a XXI. század modern zenéire, azt láthatjuk, hogy az 5-13 év közti gyerekek számára nem igazán készülnek dalok, így vagy a náluk jóval fiatalabbaknak szóló muzsikákra, vagy a nekik még egyáltalán nem való dallamokra kapnak rá. Ezen próbálna meg változtatni a székesfehérvári Kovács Norbert (SMiTHMUSiX) és a tihanyi Körmendi Roland, akiknek fejéből egy évvel ezelőtt pattant ki az ARi BARi-projekt.

– A saját gyermekeimen keresztül tapasztaltam, hogy az internet nyújtotta szabadság miatt túlságosan korán találkoznak felnőtt tartalmú dalokkal, ez pedig baj, ennek nem így kellene lennie – avatott be minket a kezdetekbe Körmendi Roland.

Mivel mindketten nagyon szeretik a gyerekeket, célul tűzték ki, hogy nagyon menő, populáris dalokat készítsenek gyerekorientált, edukációs szövegekkel, melyek a világ bármely pontján megállják a helyüket, és amit a kicsik és szüleik egyaránt élvezni tudnak. Rengeteg kutatást olvastak, gyerekpszichológussal konzultáltak (aki a mai napig aktívan részt vesz a projektben), hogy ettől az alapötlettől sose térjenek el.

Űrlény énekes

Az ötlet egy csendes hajnalon született meg a srácok fejében, ezt pedig hamar tettek követték. Kirajzolódott a fejükben egy előadóművész bábu, akinek a zenei alapot szolgáltatják. Skiccelni kezdték a karaktert, majd egy feltörekvő fiatal művész, Takács Eszter segítségével megszületett ARi BARi külseje. Eközben az első dalt is elkészítették, mindössze 1 nap alatt. Aztán jött a többi, számos zenei stílusban, melyek mind pozitív, vidám hangulatúak, mély szövegekkel. Törekedtek arra is, hogy a karakter már megjelenésében is különleges legyen, fülbevalóval, copffal, olyan egyediséggel rendelkezzen, mely mindkét nem számára menővé teheti.

ARi BARi háttértörténete a karanténidőszakban alakult ki, és egyfajta keveréke a srácok korábbi, ki nem forrt ötleteinek.

– Már a produceri karrierünk elején megfigyeltük, hogy ha van egy misztikus, különleges háttére az előadónak, arra sokan felfigyelnek. Ennél a projektnél így kérdés sem volt afelől, hogy ARi BARi egy űrlény lesz, hiszen vele valósághű ez a koncepció, az első dal pedig az ő bemutatkozása a gyerekeknek, a földlakóknak – mesélték az ötletgazdák.

A karaktert magyarul Norbert, míg angolul Roland szólaltatja meg. Mivel mindkettejüknek elég mély hangja van, ARi BARi orgánumának kialakításakor sokat játszottak a tónusokkal, rengetegszer gyakorolták a „cukiságot”, hosszú időt töltöttek hangmanipulálással, míg végül megszületett az a standard tónus, ami a jövőben bárki hangjára ráhúzható lesz, így a nemzetközi porond előtt is szabad az út.

Mindenki barátja

– A gyermekpszichológussal való konzultációk, a különböző kutatások, valamint a saját tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy manapság sok kisgyerek egyedül érzi magát, mert a szülők nagyon el vannak foglalva, és kevés időt tudnak velük tölteni. Emiatt a számítógépek, a telefonok lettek a „baráti társaság”, ami a karantén alatt még mélyebb szintre süllyedt. Ehhez vegyük hozzá még azt, hogy sok gyermeknek az iskola az egyik legnehezebb időszak az életben az ott ért cikizések, gúnyolódások miatt, amit a társaktól kapnak – vélik a srácok. – A mi generációnknak gyerekként ezt még könnyebb volt elviselnie, mivel akkoriban ezeknek vége lett, ha hazamentünk, legalábbis másnapig lehetett szusszanni. Ma már ez nincs meg, az interneten, nyilvános keretek között továbbra is zajlik a megszégyenítés. Ezáltal az áldozatban érthető módon kialakult az „egyedül vagyok-érzés”.

A Kovács-Körmendi duó minden létező módon elutasítja a rasszizmust, a csúfolódást, a cikizést, az előítéleteket. Pontosan emiatt a fő céljuk az, hogy ARi BARi azoknak a gyerekeknek lehessen a támasza, akik nehezen élik meg ezeket a napokat. Erre ő tökéletes figura, hiszen szintén előítéletekkel indul a mindennapokban, révén egy copfos, fülbevalós földönkívüliről beszélünk. Így jött létre a projekt fő gondolata, miszerint mindenkinek kell egy barát, idővel ARi BARi pedig nemcsak a dalok, de egyéb projektek révén is szeretné kinyitni a gyerekek szemét a világra.

Animáció és élőszereplős mix

Az első klip ötvözi az animációs és az élőszereplős műfajt. A srácok elmondták, elég nagy esély van rá, hogy a jövőbeli dalokhoz is hasonló technikával készül majd mozgókép, mivel a készítők, a Next Age csapata külön ARi BARira épített fel egy animációs babát, amit bármikor használni lehet.