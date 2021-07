Bajvívás, lovagi játékok, íjászverseny, régi kézműves mesterségek Bikalon

Bajvívás, lovagi játékok, íjászverseny, apródképző, régi kézműves mesterségek – a középkorba repülhetünk vissza a Baranya megyei Hegyháton lévő Bikal különleges kalandparkjában. A hétszázötven lakosú, hangulatos kis település az Élménybirtok mellett több alkalmat is kínál még az időutazásra.

A kicsit furcsán hangzó falunév: Bikal, egykor azt jelentette, hogy bükk-al, vagyis „bükkös erdő alja”. Első okleveles említéséből tudjuk, hogy 1325-ben Villa Bykolként már lakott hely volt. Manapság Bikal nevét hallva elsőként a Puchner-kastély és az ország első tematikus kalandparkja, az Élménybirtok jut eszünkbe.

Mit is takar ez a különleges hely? A bikali uradalmat 1841-ben az uralkodó adományozta Puchner Antal Szaniszló császári tábornoknak, hűséges katonai szolgálatai elismeréseként. A Selmecbányáról származó báró az 1840-es végén fogott bele a kastély építésébe, de halála miatt nem tudta befejezni, majd fia, Hannibál vette át a birtokot, aki gyönyörű parkot telepített köré és a kastélyt is átépítette. Az ő idősebbik fia, Károly a kastély további bővítésére készült, de korai halála miatt fiatal özvegye fejezte be a tervek megvalósítását.

Az épület a ma is látható formájában 1889-re készült el. Több mint száz év múlva, 1993–1996 között felújították, és egy évre rá műemlékké nyilvánították. Jelenleg exkluzív kastélyszállóként és konferencia-központként működik. Az Élménybirtok az első magyarországi tematikus kalandpark, amely középkori hangulatával illeszkedik a historizáló, romantikában gyökerező kastély és környezete stílusához. Az biztos, hogy a kalandparkok világában új műfajt teremtett és a mai napig nincs hozzá hasonló kezdeményezés. A rendhagyó múltbeli kalandozás a középkor Magyarországára, korhű helyszínekre repíti vissza a gyerekeket, miközben játszva tanítja őket, a felnőttek számára pedig igényes szórakozást nyújt.

Az Élménybirtokra való belépés előtt lélekben is érdemes ráhangolódni a több évszázadot átívelő időutazásra. Az első állomás egy középkori falu, ahol az egykori paraszti gazdaság hagyományos épületei, munkaeszközei, állatai között találjuk magunkat és különböző hagyományos kézműves mesterségekkel ismerkedhetünk meg. A következő a tipikus középkori városi atmoszférát sugalló, fallal körbevett Óváros, macskaköves, kanyargós utcácskákkal, iparosok műhelyeivel, ahová be is lehet menni és ki lehet próbálni az emberi erővel hajtott faesztergát, a bőrművességet, vagy a tűzzománc-készítést és még sok egyéb mesterséget. A lovagi küzdőtér és a lovasis­tálló a városon kívül található, a harci és lovagi játékokat egy hatalmas főtéren tartják. Akit érdekel, a középkori vitézek hétköznapi életébe is belekóstolhat.

Bikalon a múltba kalauzol a gazdag gyűjteménnyel rendelkező falumúzeum is, amely a bikaliak egykori hétköznapjait idézi fel egy 1905-ban épült autentikus parasztházban. A falu lakói a helyi iskolások kezdeményezéséhez csatlakozva összegyűjtötték a padlásokon és pajtákban még fel- lelhető régi használati felszereléseket és szerszámokat, a paraszti élet régi értékeit.