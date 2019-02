Balatonedericsen közösségi hobbi lett a papírfonás

A művelődési házban szerda esténként összegyűlő asszonyok kisebb-nagyobb háztartási eszközöket, lakásdíszeket fonnak papírból.

Az Edericsi Papírfonodát az ötletgazda, Somlainé Jeney Szilvia vezeti, aki évek óta tanulja a papírfonás csínját- bínját. Remekműveit sokan megcsodálták, kiállításon is bemutatkozott velük. Mivel azonban többen kérték, hogy tanítsa meg az alapfogásokat, gondolta, elindít egy papírfonó kört, manapság úgy sincs kukoricafosztás, tollfosztás, mint régen. Jó, ha valami lefoglalja az asszonyokat az őszi, téli időszakban.

A művelődési ház vezetőjének, Töreky Évának tetszett az ötlet, partner volt a megvalósításban, sőt, szerdánként ő maga is fonja a papírt az asszonyokkal, akik közel húszan hódolnak a hobbinak. Nagyrészt középkorúak, néhányan idősebbek, de egyetértenek abban, hogy jó hetente egy estét együtt, hasznosan tölteni, közben beszélgetni. Szilvi tanítását követve ismerkednek a különféle fonásformákkal, ottjártunkkor éppen a szövés módját sajátították el. A munkához segítségükre vannak a kisebb-nagyobb dunsztos­üvegek, azok alapjához mérik egy kerek kosár alját. A cipősdobozok a szögletes kosarak méretét adják, a szívalakú sütőforma pedig hasonló alakú tároló elkészítésénél jöhet jól.

Most a precízen bevonalazott kartonon gyakorolták a szövés technikáját, a karton mint egy szövőszék, úgy működik ebben az esetben. A szövött anyag kiváló például egy kosár oldalának. Az alap lehet falap, amely aztán dekopázsolható, vagy karton, de készülhet fonással is, ahogy a hagyományos vesszőkosarak. Viszont a papír fonásához jóval kisebb erőfeszítés is elég, míg az előbbi inkább férfi-, ez ahhoz képest női munka.

Akinek pedig már van előképzettsége kosárfonásból, az előnyt élvez itt. Alapanyagnak újságpapírt használnak, lehetőleg kevésbé fényeset. A papírt különféle vastagságú hegesztőpálcára tekerik fel, a vékonyabb papírpálcák erősebbek lesznek. De minden pálca egyik vége kisebb, a másik nagyobb átmérőjű. Ennek köszönhetően egymásba csúsztathatóak, így hosszabbíthatóak. Lehet a pálcákat előre pácolni, de utólag festeni, lakkozni, lazúrozni is, ízlés szerint. Utóbbitól inkább selyemfényt kapnak a kosarak, élénkíti a színt a lazúr.

Az edericsi csoportnak a tagokat lelkesítő pártolóik is vannak, ötleteket pedig az internetről is merítenek. Annak megfelelően készítenek dobozokat, kosarakat, szennyeskosarakat, írószertartókat, vázát, kenyeres kosarat. Az ünnepre adventi koszorút fontak papírból, kopogtatókat készítettek. A kis kúpok fenyőfára emlékeztető asztali díszek lettek, különféle fonásmintákkal készültek. Végül lefújták őket festékkel fehér, arany- vagy ezüstszínűre, és a nagyobbakat kis karácsonyfagömbökkel díszítették. Első pillantásra nem látszik rajtuk, hogy papírból készültek. Az ügyesebb asszonyok csillag alakú díszt is készítettek, az egyik csoporttag katicabogarat font egy kosárka díszeként. Fürdőszobai illatszertárolót is készítettek már. Polcra fiók helyett méretre szabott egyforma tárolókat fontak, húsvétra pedig nyúlfigurát, virágot készítenek majd. A díszítés sem marad el, a ritkábbra hagyott fonott részekbe szalagot lehet fűzni, de fagyöngy is kiegészítheti a fonást.

Az asszonyok örömmel töltik szabad idejüket a papírfonással, amíg a kerti munkák el nem szólítják majd őket. Hiszen ez egy olcsó és látványos, de időigényes hobbi.