Séta Balatonfüreden, a romantika városában

Nyáron a veszprémiek Balatonfüreden élnek – ezt állította nemrég egy ismerősöm. Igazat kellett neki adnom, azzal a kitétellel, hogy nem csak a megyeszékhely lakói lepik el ilyenkor a balatoni települést.

Ezen nem is csodálkozunk. Az Északi-part fővárosa ugyanis gyönyörű és egész nyáron nyüzsög az emberektől. Mi is elmentünk megörökíteni milyen is júniusban a virágokkal teleültetett és végtelen kékséggel határolt város:

Neked melyik a kedvenc részed Balatonfüreden? Írd meg nekünk kommentben!