Életre szóló élmény várja a gyerekeket az alsóörsi vitorlástáborban

Lassan vége a tanévnek, közeleg a nyári szünidő és vele a nyári táborok ideje. A szülők idén is számtalan lehetőség közül választhatnak, de van egy fontos érv, ami feltétlenül a Balatoni Yacht Club alsóörsi vitorlástábora mellett szól: maga a Balaton.

– A Balaton olyan életre szóló élményt nyújt, amit mindenkinek érdemes átélnie – mondja Haide Bence vitorlásedző, aki immár nyolc éve foglalkozik gyerekekkel a táborban. – Több éve rendezünk vitorlástáborokat, és még mindig úgy tapasztaljuk, hogy rengeteg gyerek nem látta a Balatont, vagy ha látta is, még nem szállt vízre. Szeretnénk, ha minél többen részesülnének ebben az élményben, amit a víz közelsége jelent, ezért nem csak a környékről, hanem az egész országból várunk gyerekeket a táborainkba. Sokan jöttek és jönnek hozzánk azért, mert kötődnek a Balatonhoz a szülők, nagyszülők révén, ugyanakkor érzékelhető az a trend is, hogy a vitorlázás mint sport reneszánszát éli, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

– Milyen élményekkel gazdagodhatnak a gyerekek a vitorlástáborban?

– A víz, a természet közelsége mindenképpen olyan élményt jelent, amivel egy városi gyerek ritkán találkozik. Újdonság lehet számukra a nagyfokú önállóság is, hiszen teljesen egyedül intézik a napi feladataikat, étkeznek, hajót szerelnek, tartozékokat pakolnak, és teljesen egyedül fognak tudni vezetni egy vitorlást, aminek a működéséhez a fizika törvényeit fogják használni, ám ezúttal a gyakorlatban tapasztalhatják meg, hogy mitől, hogyan indul el a hajó, és ha már elindult, hogyan kell kormányozni, gyorsítani, lassítani. Az is nagyon fontos, hogy egymásra lesznek utalva: segítenek egymásnak berakni, kivenni a hajót, elpakolni, takarítani, ennek köszönhetően megtanulnak csapatban, közösségben tevékenykedni.

A táborban és a vízen elfelejthetik a tabletjüket, az okostelefont, kiszabadulnak a „kütyük” fogságából, és kitágul előttük a tér. Megtanulnak olyan gyakorlati dolgokat, amivel a mindennapi életük során talán ritkábban találkoznak. Megtanulják, hogy a napon le lehet pirulni; ha nem vesszük fel a sapkánkat, akkor napszúrást kapunk; sőt van, aki számára a szalonnasütés is az újdonság erejével hat, és sütés után megkérdezi: ezt meg lehet enni?

Ez a tábor elsősorban a vitorlázásról és az azt körülvevő dolgokról szól: ha fúj a szél, vitorlázunk, ha esik az eső, akkor elméletet tanulunk, a csomózást gyakoroljuk, de belefér a csocsó és a pingpong is – a lényeg, hogy a kényszerpihenőket is lehetőleg mozgással töltsük.

Mivel egy területen vagyunk a vízimentő szolgálattal (innen indul bevetésre a Rupert mentőhajó), ezért abszolút biztonságos helyen vannak a gyerekek, hiszen szükség esetén akár egy darázscsípést is mentőorvos tud ellátni. Nálunk a vízimentők és a balatonfüredi vízi rendőrök tartják a vízbiztonsági előadást, így a gyerekek komolyabban veszik az elhangzottakat, mint ha mi edzők vagy a szüleik mondanák el nekik.

– Kell-e valamilyen különleges képesség ahhoz, hogy vitorlázhasson a gyerek?

– Egyáltalán nem. Egy dolgot kérünk, a vízbiztonságot: az úszástudás alapkövetelmény, amit ellenőrzünk is a helyszínen. A mentőmellény használata természetesen kötelező, Amikor a srácok önállóan kimennek a vízre, két motorcsónak vigyáz rájuk, plusz segítők kísérik őket vitorlás hajóval. Kétféle hajóval vitorlázunk, Optimisttel, ezek két méter fölöttiek, illetve Laser Bahiával, ami négy méter 60 hosszú, abban 3-4 gyerek is elfér.

A táborok hétfőtől péntekig tartanak, egész nyáron indítjuk őket, folyamatosan lehet rájuk jelentkezni. Aki nem a napközis, hanem a bentlakásos tábort választja, az 3-4 ágyas fürdőszobás szobában alhat a klubházban, a bejárósoknak pedig reggel fél kilenctől este 6-7-ig tart a foglalkozás. A gyerekek természetesen ellátást is kapnak.

– Milyen szintre lehet eljutni a vitorlázásban ez alatt az öt nap alatt?

– Ez attól is függ, milyen az időjárás, mennyi időt tudunk a vízen tölteni, de a hajót tudják majd irányítani a gyerekek, tudnak jönni, menni, manővereket végrehajtani, ha felborul a hajó, vissza tudják állítani. Meg fogják tudni állapítani, honnan fúj a szél, meg tudják ítélni, alkalmas-e az időjárás vitorlázásra vagy sem, megismerik a viharjelzéseket és a különböző biztonsági előírásokat.

– Ha valaki beleszeret a vitorlázásba, van-e rá lehetőség, hogy komolyabban foglalkozzon vele?

– Igen, mivel utánpótlás-nevelő egyesület is vagyunk, nálunk megteheti, akár versenyszerűen is elkezdhet vitorlázni. Fehér Boróka például nálunk volt először vitorlástáborban, azóta már többször nyert magyar bajnokságot, és kijutott az Európa-bajnokságra is, vagy Veisse Zoltán, aki szintén nálunk kezdett, és a 256 hajós Laser 4.7 világbajnokságon a 7. helyen végzett.

– Hány éves kortól várják a gyerekeket?

– Hét-nyolc éves kortól 15-16 évesig várjuk őket az egész országból, de nagyon örülnénk, ha minél többen jönnének a környékről, hiszen a Balaton közelségéhez képest még mindig nagyon kevés a helybeli jelentkezőnk. Egyúttal szeretném eloszlatni sok szülő félelmét, és megnyugtatni őket: egy ilyen vitorlástábor árban sem elérhetetlen. A vitorlástelepünk teljesen nyílt, arra biztatnék minden szülőt, hogy jöjjön el hozzánk a gyermekével, nézzenek körül, nézzék meg, hogyan zajlik a tábor élete, a többi úgyis a gyereken fog múlni – ha megtetszik neki, és a mi vitorlástáborunkat választja, életre szóló élménnyel fog hazatérni.

A táborról részletes információkat olvashatnak az alábbi helyeken:

Balatoni Yacht Club – Vitorlástáborok

Tájékoztató füzet a Balatoni Yacht Club alsóörsi vitorlástáborairól