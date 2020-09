Bemutatják a környék halait Balatonfüreden

A Bodorka – Balatoni Vízivilág Látogatóközpont 15 édesvízi akváriumában és két terráriumában a Balaton élővilágának képviselőit mutatja be. A leggyakoribb balatoni halfajták mellett hüllők és kétéltűek is várják az érdeklődőket, akik emellett két tengeri akváriumot is megnézhetnek.

A balatoni halfajok közül több mint 30 féle látható az akváriumokban. Köztük a névadó bodorka is, amely balatoni halunk, a keszegek egyik alfaját képviseli és a pontyfélék családjába tartozik. Amikor épült a füredi látogatóközpont meghirdették a névpályázatot, és valószínűleg a gyerekek számára is kedves hangzása miatt szavaztak a legtöbben a bodorkára – meséli Tóth Barnabás a látogatóközpont vezetője, aki elmondja azt is, hogy a legnagyobbak halaink közül testközelből figyelhető meg náluk a csuka és a lesőharcsa.

A központ sok horgász vendéget is fogad, akiknek főleg a fiatalabb generációja érdeklődik nagyon a balatoni halak iránt. A bemutatott uszonyosok többségével pecázás közben nem találkoznak a horgászok, mert azok vagy rejtőzködő életmódot folytatnak, vagy nem az emberek által is látogatott, part közeli helyeken élik mindennapjaikat. Ilyenek a lesőharcsák is, amelyek a Balaton mélyebb részeit – mint például a Tihanyi-kút – kedvelik, ahol nagyobb példányok is előfordulnak.

A két nagy hal mellett a látogató központ kedvencei még a Balatonból is kifogható fogassüllők, pontyok, balinok, és az amúrok.

Olyan védett halfajok is láthatóak Füreden, mint a kövi csík, a szivárványos ökle, vagy a fürge cselle.

Kiderül az is, hogy a kisebb méretű halfajok tartása a nehezebb feladat itt a Balaton Aquariumban, mert azok általában a természetesen élőhelyükön nagyobb sodrású vizekhez szoktak, és a víz hőmérséklete sem közömbös számukra. Még a kis szélhajtó küszt, közismert nevén snecit is nagyon nehéz tartani akváriumi körülmények között. Míg a harcsa, a domolykó, vagy a naphalak tartása jóval egyszerűbb. Az előírtnál is nagyobb helyet biztosítanak a nagyobb halaknak a látogatóközpontban, és ha idővel túl nagyra nőnek, akkor egy kisebb példányra cserélik őket.

Diákok és csoportok számára, évente többször tartanak látványetetéseket is. Ilyenkor általában a ragadozó életmódot folytató halak: a süllő, a balin, a domolykó, az amúr, az angolna, a csuka, és a leső harcsa kapják a főszerepet. A balinok rabló tevékenysége pedig különösen izgalmas látvány a vendégek számára.

Az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós halfajok közül bemutatják a naphalat és a kínai razbórát, amelyek tartására szigorú törvények vonatkoznak

A bemutatott halfajokról méretéről, és ha védettek, akkor a természetvédelmi értékéről is tájékozódhatnak a látogatók az akváriumok mellett elhelyezett érintőképernyős információsrendszer segítségével.

Egy akváriumban Füred horvát testvérvárosából, Opatijából kapott tengeri halak: például barna korall sügér és aranybopsz, szalpa is láthatóak. Míg a gyerekek nagy örömére bohóc-, doktor-és ajakoshalak képviselik az óceánok lakóit a Bodorka Látogatóközpontban, amelynek van egy 25 perces, a Balatont bemutató filmje is, amely a tó kialakulásáról, éghajlatáról, élővilágáról, természeti és kulturális látnivalóiról informálja az érdeklődőket.

A központ vezetője beszámolt arról is, hogy az idei szezonban július elejétől emelkedett meg a látogatók száma, és hasonló volt az érdeklődés, mint a korábbi években, igaz külföldi vendégből kevés volt a nyáron. A látogatóközpontot egyébként örömmel keresik fel óvodás csoportok is, míg az általános iskolás osztályok szívesen tartják itt a természettudományos óráikat, vagy akár osztálykirándulás keretében látogatnak el a diákok Balatonfüredre.