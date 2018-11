Bevásároltál a BlackFriday-en? Jótékonykodj Adakozó Kedden!

Az Adakozó Kedd globális mozgalmat 2012-ben hívták életre az USA-ban a Black Friday és Cyber Monday ellensúlyozására, hogy legyen egy nap, ami az adományozásról, a jócselekedetekről és ezek ünnepléséről szól. Légy részese te is!

Hallottál már az ADAKOZÓ KEDD-ről?

Ez egy nemzetközi mozgalom, ami a jócselekedetekről és az önzetlenség ünnepléséről szól.

Célja, hogy ezen az egy keddi napon (november 27.) kiemelten támogassunk egy szívünknek kedves ügyet, ami maradandó változást hozhat ebbe a szeretetre éhes, mégis sokszor zord világba.

Amig a Black Friday (Fekete Péntek) napján emberek tízezrei sokszor órákig állnak sorba, hogy milliókat költhessenek magukra és múlandó, sokszor felesleges tárgyakra, addig az ADAKOZÓ KEDD az egyetlen nap az évben, amely a jócselekedet és az önzetlen adomány által egy ember életét ÖRÖKRE megváltoztathatja!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az igazi boldogság egyik kulcsa, hogy önzetlenül tudunk adakozni mások segítésére.

Légy ennek a nagyszerű kezdeményezésnek Te is részese és légy áldássá mások életében!



Adományozz, pénzt, eszközt, jelentkezz önkéntesnek!

Vegyél részt a NIOK Alapítvány szervezésében a Giving Tuesday Fesztiválon!

Ha segítesz, most nyerhetsz is!

A Magyar Mentőmotor Alapítvány a hazai motoros mentés fenntartója. Kiválóan képzett motorosaik amellett, hogy a motor adottságainak köszönhetően nagyon gyorsak, egyszemélyes ellátási protokollokat alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy életveszélyben lévő sérülteket is képesek egyedül, hatékonyan ellátni. Mivel a motoros szezonnak ősszel vége szakad, munkájukra pedig továbbra is szükség van, forgalomba állítanak egy mentőorvosi kocsit, amivel ilyenkor is vonulhatnak. Ez az autó beteget továbbra sem szállít (ezt megteszik az utánuk érkező bajtársak), de hatékony segítséget a helyszínre igen.

Szeretnék felszerelni ezt az autót modern, életmentő orvosi felszerelésekkel. Olyanokkal, amiket szezonban a motoron is tudnak hasznosítani.

Ebben kérik segítségeteket.

Adakozó Kedden (azaz november 27-én) az aznapi adományozók között kisorsolnak egy páros hetijegyet a 20. Open Road Festre. Az alsóörsi motoros fesztivált június első hétvégéjén rendezi meg a Harley-Davidson motorok budapesti forgalmazója, a H-Budapest Kft. Idén különleges meglepetésekkel készülnek, elvégre jubileumi rendezvényről van szó. Ott lesznek a mentőmotorosok is – akár a külföldi és hazai sztárfellépők, akár a mindenféle márkát és stílust felvonultató motorkavalkád miatt jönnél, mindenképpen különleges élményre számíthatsz.

#nemrólamszól #adakozókedd #adnimenő

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS