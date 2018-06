Biotermék testközelből

Manapság gyakran alkalmazott jelzők a „bio” és az „öko” szavacskák, amelyeket az élelmiszerektől a napi használati tárgyakon át a vegyipari cikkekig alkalmaznak azok készítői, forgalmazói, azért, hogy termékeiket jobban tudják értékesíteni.

Ez azért sikerülhet, mert a fogyasztók számára a jelző pozitív üzenetet hordoz, de gyakran a két szó csak reklámfogás.

A mezőgazdasági alapanyagok és az élelmiszerek esetében az EU-ban jogszabály írja elő, hogy milyen követelmények betartása esetén lehet a termék „bio”, „öko” jelölésű. Magyarországon kozmetikumok és textilek is kaphatnak bio minősítést, erre is természetesen saját előírás rendszer vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók és a termelők között kizárt a félreértés, és azt is, hogy szabálysértést követnek el, akik a jelölést vagy megnevezést nem az előírásoknak megfelelő termékre alkalmazzák.

Mik is ezek pontosan?

A hivatalos megfogalmazás szerint: olyan növényi és állati eredetű élelmiszerek, takarmányok, alapanyagok, amelyeket jogszabályokban rögzített szigorú szakmai előírásokat betartva, a NÉBIH által elismert ellenőrző szervezet felügyelete mellett állítottak elő. Feldolgozott, több komponensből álló élelmiszerek esetében csak az minősül bioterméknek, amely legalább 95%-ban tartalmaz bio összetevőket.

Ökotermesztésben csak a termék belsejébe be nem jutó, egyszerűen lemosható szerekkel védik a termést és nem használnak műtrágyákat. Feldolgozott termékeknél nem adnak hozzá mesterséges adalékanyagokat, színezőket, tartósítószereket, az összetevők 95%-nak bionak kell lennie. A termelés során környezetkímélő, biodiverzitást és talaj termékenységet segítő módszereket használnak. A biogazda úgy gondozza állatait, hogy az megfeleljen az állat természetes igényeinek.

Az elmúlt néhány évben rohamtempóban bővült a magyar biogazdák kínálata, jelenleg szinte minden hagyományos hazai élelmiszert elkészítenek bio minőségben is.

Hol ismerhetem meg és vásárolhatok a bioélelmiszereket?

Többek között a rendezvényeinken!

Tihanyi Biobúcsú

2018.06.24. 10-18 óra között

Piac placc (Tihany rév mellett)

Június 24-én 10 és 18 óra között a Tihanyi Biobúcsún ökotermék vásár várja az érdeklődőket, ahol meg lehet kóstolni és vásárolni a hazai ökogazdák kínálatát. Az egész ország területéről érkeznek kiállítók, akik hoznak sajtot, cukrász süteményt, mézet, friss zöldséget és gyümölcsöt, szörpöket, gombakészítményeket, gyümölcslét, pattogatott kukoricát, levendula készítményeket, kozmetikai termékeket, liszteket, magokat és bio pamutból készült élelmiszer csomagoló termékeket.

A Tihanyi Biobúcsún minden a biotermékekről szól, a gyereknek szervezett játszóház, mesekuckó, de a biovásári komédia is. A Tihanyi Biobúcsú, közvetlen a Balaton parton, Tihany rév mellett lesz, a Piac placcon.

Budapesten üzemeltetjük Magyarország legnagyobb és ellenőrzött ökotermék piacát, mely minden szombaton már reggel 6-tól várja a vásárlókat. Minden egy helyen, bio minőségben!

Biokultúra Ökopiac (Budapest, 12. ker, Csörsz u., a MOM Kult udvarán)

www.facebook.com/okopiac

Honnan tudok meg többet az ökotermékekről?

A biogazdálkodók mozgalma Magyarországon a 80-as évek elején indult. A Magyar Biokultúra Szövetség 1983 óta működik, a hazai ökológiai gazdálkodás civil szervezeteit összefogó, országos ernyőszervezet. Célja az ökogazdálkodás és -termékfeldolgozás elterjesztése, az ökotermékek fogyasztásának népszerűsítése. Kérjük, tekintse meg honlapunkat és forduljon munkatársainkhoz.

Feliratkozhat a Biokultúra Hírlevélre, amely havonta, elektronikusan jelenik meg és ökogazdálkodással, ökotermékekkel kapcsolatos híreket, cikkeket lehet olvasni benne.

A biotermékekről, felhasználásukról és kiskerti termelésükről többet tudhat meg honlapunkról (www.biokultura.org/online-kiadvanyok), ingyenesen letölthető Biokultúra E-book sorozatunkból. Kiskerti ökotermelés témában a Biokerti kalendárium, az ÖKOporták kialakítása, a Balkonkertész, Bio csemegeszőlő a házikertben, Növényi eredetű öntöző és permetező levek készítése kiadványokból értesülhet, míg a BIO, a sok jóból, jó sokat!, Egész évben ökotermék, Gyakran Ismételt Kérdések, Biokultúra Információs sorozat kiadványokból pedig az ökotermelésről, ökotermékekről általában.

A honlapunk Ökokerti tanácsok rovatában kiskerti termeléssel és környezettudatos háztartással kapcsolatos cikkeket is lehet olvasni.

Magyar Biokultúra Szövetség

1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.

1/214-7005

www.facebook.com/BiokulturaSzovetseg

biokultura@biokultura.org

www.biokultura.org