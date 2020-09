Bögrék járnak kézről kézre Veszprémben

Népszerűek az egyszer használatos sétálópoharakat kiváltó közös bögrék, de jó lenne, ha többen ismernék ezt a kétéves veszprémi környezetbarát kezdeményezést és több vendéglátóhely csatlakozna a Bögretúr elnevezésű rendszerhez.

A kávézókban, bárokban elvitelre kérhető papír és műanyag sétálópoharak használatának visszaszorítására, kiváltására találta ki a közös bögrék akciót Raffai Csilla, a Túrajó séták szervezője, aki az idegenvezetés, a városnéző séták mellett környezetvédelmi szemléletformálással is foglalkozik. Szakdolgozata is a zöld megoldások kereséséről szólt. A Bögretúr már két éve működik, 2018. szeptember 20-án, a takarítási világnap alkalmából indították útjára, akkor lapunk is írt a kezdeményezés meghirdetéséről.

Először összegyűjtötték a két-, két és fél decis porcelánbögréket. Bárki adhatott le olyat, amit otthon nem használt. Valljuk be, legtöbbünknek jóval több is van a lakásában, mint amit használ, így sok érkezett. Sokan egyet-kettőt, volt, aki ötöt-tízet is leadott az elfogadóhelyeken, cégek is adományoztak. Nem baj, hogy ezek az ivóedények nem egyformák. Mind más, változatos kinézetűek. A lényeg, hogy jól tisztíthatóak, többször használhatók, elmoshatók, és szépek is.

Tíz vendéglátóhely csatlakozott a Bögretúrhoz a kezdetekkor, azóta néhányan kiléptek, és vannak új elfogadóhelyek is. Ezekben bárki a felajánlott bögrék egyikébe kérheti az italát, és azt el is viheti. Például a rétesezőben a kávé, a forró csoki, de akár üdítő is kerülhet ilyen bögrébe. S azt akár haza is viheti, meg is tarthatja. Persze maga is adományozhat ilyen célra.

Két éve körforgásban vannak a bögrék. Népszerűek, főleg a veszprémi egyetemisták körében. Turisták is szívesen használják ezeket, a városnéző sétához például teát kérnek bele. Jó is ránézni ezekre, gyakran kedves mintákkal díszítettek.

Két éve működik a rendszer, így bizonyította létjogosultságát. A környezetvédelmi cél akkor valósulna meg igazán, ha még jobban pörögne, még többen ismernék. Ezért továbbra is várják az adománybögréket az elfogadóhelyeken: a Fricska Étteremlakásban, a Szaléziánum Tea- és Kávéházban, a Nasskában, a Kávé- és Teaház az Íródeákhoz pultjánál, az Incognito Caféban, a Grand Canyonban, a Csacska Macska Csecse-becsében és az örvényesi Balaton Bárban. A veszprémi Papírkutya nemrég csatlakozott a Bögretúrhoz. Jó lenne, ha a partnerek száma nőne. Azok a vendéglátóhelyek, amelyek jónak tartják a kezdeményezést, a Túrajó e-mail-címén jelentkezhetnek.

Veszprémi újdonság, sajátosság ez a civil kezdeményezés. Kiterjeszthető több településre is. A lényege, hogy nem új sétálópoharakat gyártat a kávézó elvitelre, s nem kell a vendégeknek sem ilyet venniük. Önkéntesen bárki hozzájárulhat bögreadományával a rendszerhez, azok kézről kézre járhatnak. Kiválthatják a környezetvédelem szempontjából kevésbé jó megoldásokat. Az egyszer használatos holmik megfelelő alternatívái. S így magunk is tehetünk bolygónk állapotának megőrzéséért.