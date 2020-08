Bringával vándorolnak a Balaton-felvidéken

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség hét hazai tájegységben szervez kerékpáros vándortáborokat, melyek célja a hazai tájakon történő kerékpározás népszerűsítése.

A csoportok egy hét alatt 150-250 kilométert tesznek meg, és egy-két naponta váltanak táborhelyet. Útközben rengeteg látnivalót néznek meg, programokon vesznek részt, fürdenek, pihennek. Két éve térségünkbe is szerveznek vándortábort, a túra a Déli-Bakony nevet viseli.

– A táborba csoportok jelentkeznek, többnyire iskolákból, de lehetnek egyesületek is. A tanár vagy vezető jelentkezik a legfeljebb 25 fős csapatával, és részt vesz egy túravezetői képzésen. A hétnapos túrán 2-2 napot alszik egy helyen a társaság, és kétnaponta követik egymást a csapatok. A résztvevők kapnak sisakot, biciklit, láthatósági mellényt, amiket vissza kell adni, valamint egy rikító színű technikai pólót és egy kulacsot, amit megtarthatnak – meséli Fodróczi Kármen, a Déli-Bakony vándortábor útvonalfelelőse.

A túra Nemesvámoson kezdődik és a Balaton-felvidéken keresztül, a Balaton többszöri érintésével Nemesvitán zárul. A táborozók csomagjait autó szállítja a szálláshelyek között, a gyerekeknél mindig csak az aznapi csomag marad. Napközben ellátják őket hideg élelemmel, este meleg vacsora várja a társaságot. Többnyire bicikliúton vagy kisforgalmú mellékutakon vezet az útvonal, de több szakaszon is lehet alternatív, terepi utakat is választani.

– A messzebbről érkezők sokszor csak délután érkeznek, az első nap megismerkednek a bringákkal, ellenőrizzük a beállításokat, és a fejükbe véssük a kerékpáros közlekedés szabályait. A gyerekek nem csak kerékpároznak reggeltől estig, hanem programokon is részt vesznek. Megnézik az útba eső látnivalókat, elmennek Balácapusztára, feltekernek a Hegyestűre, a Szigligeti várba, megnézik a Természet Házát Gyenesdiáson, és az utolsó napon még sétahajózni is lehet Keszthelyen. Bár ez a tábor inkább a Balaton-felvidék szépségeire koncentrál, azért a túra alatt legalább háromszor strandolni is lehet – tette hozzá az útvonalfelelős.

Sok olyan csapat érkezett idén vándortáborozni, akik más tájegységben voltak már korábban, sőt olyanok is visszajöttek, akik tavaly már voltak itt. A mindennapi kerékpározás nem könnyű, a leghosszabb napon 53 kilométert tekernek a gyerekek, közben sokszor nagy szintkülönbségeket győznek le. A túrát alapvetően az általános iskola felsőseinek és a középiskolás korosztálynak ajánlják. A bringás vándor Tájegységenként 20-25 turnus indul, de előre kell gondolkodni, mert a jelentkezési felület január végén nyílik, és gyorsan elfogynak a helyek.