Csajos és ellenállhatatlan – főszerepben az overál

Nőies, szexis, nem mutat szinte semmit, mégis izgalmas viselet: ez az overál. Nem véletlenül tartjuk még mindig kissé szokatlannak, hiszen nem is olyan rég még nem volt a szebbik nem ruhatárának része.

Pilóta munkaruha a színpadon

Ez a viselet eredetileg védőruha, vagy sportruházat volt. A repülő pilóták, síelők viselték. Mint minden extrém ruhadarab, ez is a színpadon jelent meg először: Elvis Presley, Mick Jagger vagy Suzi Quatro húzta fel.

Nagyon menő darab volt a hatvanas-hetvenes években, és egyben a jövőt jelképezte. A sci-fi filmekben a szereplők előszeretettel viseltek és viselnek kezeslábast, avagy jumpsuitot, elég például a Star Trek sorozatra gondolni, ahol mindenki feszes egyberészes egyenruhában látható.

A nők ruhatárában a ‘70-es években bukkant fel az overál, feltűnően színes, mintás kivitelben. Népszerű volt hétköznapi viseletként és viselték alkalmi ruhaként is, például a diszkókban rengetegen táncoltak fényes kezeslábasban. Olyannyira bejött a hölgyeknek, hogy a ‘80-as évekre is átnyúlt ez a divathullám. És természetesen azóta is vissza-visszatér ez a trend.

Egy tényleg karcsúsító viselet

Mutatós, hatásos viselet, ám nem mindenki veheti fel mindegyik jumpsuitot. A lényeg itt is, mint a stílusos öltözködésben általában, hogy legyünk tisztában az alkatunkkal.

Ha a felső- vagy éppen az alsó testünk erőteljesebb, teltebb, akkor kicsit nehezebb lesz overált – avagy overallt – találnunk. De ne keseredjünk el, rengeteg változata van ennek a ruhadarabnak, így vannak alul törökösen bő szárúak, felül egészen lazák, vagy éppen mély dekoltázsú testhez tapadó felső részűek.

A jumpsuit az arányos alkatúak számára a legelőnyösebb. Ám jó hír, hogy ez a viselet nyújtja az alakot. Viszont aki magas, abból égimeszelőt csinál az overál.

Minden testalkatnak segít, ha a derékrész pont a test derékvonalánál van, és ezt egy övvel is hangsúlyozzuk. Ne gondoljuk azt, hogy ‘kövérít’ az öv viselete, pont hogy megbontja az összképet, ami egy nagy egységes felület, és kedvezően hat akkor is, ha teltek vagyunk, avagy annak érezzük magunkat.

Dobjuk fel vele a nyarat

Még ha nem is szeretünk merészen öltözni, nyáron adhatunk esélyt egy overálnak. Könnyű anyagból tökéletes, pillanatok alatt felvehető viselet a strand overál, és most ismét szuperdivatos.

Most a hosszában csíkos mintájú – amely még jobban nyújt – éppolyan trendi, mint a virágos.

Ha úgy gondoljuk, melegítene egy ‘egyberuha’, választhatunk például webshopból rövid, spagettipántos verziót. Könnyed, fiatalos, ellenállhatatlan, és üdítően hat a nyári hónapokban megszokott, tömegek által viselt póló-sort megoldások mellett.