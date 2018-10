Családi nap finom vacsorával az idősek otthonában

Az idősek otthona nem pótolhatja az igazi családot, de az öregkorhoz méltó életet, biztonságot, védelmet és gondoskodást kell, hogy nyújtson. Az a célunk, hogy az itt élők figyeljenek egymásra, úgy érezzék magukat, mint egy nagy család tagjai – mondta Kaszásné Lovasi Lívia.

Családi napot tartottak, és az idősek világnapját is megünnepelték a veszprémi II. Számú Idősek Otthonában. Az intézményben hagyományosan már hetedik éve megrendezett ünnepségre meghívták a hozzátartozókat is, hogy a lakók ápolhassák a családi kapcsolatokat. Kaszásné Lovasi Lívia, a II. Számú Idősek Otthona vezetője az idősek világnapja kapcsán kiemelte, hogy az idősek nem egyetlen napot érdemelnek, rájuk az év minden napján oda kell figyelni, hálával, szeretettel.

– Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg kell tenni mindent azért, hogy érezzék, fontos részei az életünknek. Ki más érdemelné meg a legnagyobb tiszteletet, mint az idős emberek, akik egész életükben dolgoztak, összetartották a családot, felnevelték gyermekeiket, és segítettek felnevelni az unokáikat is – fogalmazott az otthon vezetője.

Az ünnepségen részt vett Némedi Lajos alpolgármester is, aki kifejezte jókívánságait az önkormányzat nevében. Azt kívánta, hogy éljenek sokáig jó erőben, egészségben, békességben, és hogy sokáig élvezhessék az intézmény családi melegét. A Völgyikút Nyugdíjasházban műsorral is készültek a jeles alkalomra, amelyben felléptek a Kossuth iskola negyedik osztályos tanulói és az otthon dalköre is, a peremartoni Varga József pedig nótacsokrot adott elő. A műsorokat követően – a Hód Vadásztársaság jóvoltából – szarvaspörkölt-vacsorával lepték meg a lakókat és a vendégeket.