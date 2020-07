Csingervölgybe látogattak az ajkai Egészségügyi nyugdíjasklub tagjai

A civilek kapcsolata kétéves múltra tekint vissza.

A vendégeket a közösségi háznál a helyiek házi süteménnyel, kávéval, üdítővel várták. Németh Zsuzsanna, az egészségügyisek vezetője két csokor virággal érkezett. Az egyiket Gerencsér Hildának, a vendéglátók elnökének adta át, a másikat Molnár Gábor író sírjára tették, amit felkerestek.

Gerencsér Hilda köszöntőjében elmondta: a találkozás célja a kapcsolat szorosabbra fűzése, egy kötetlen beszélgetés, valamint ismerkedés Csingervölgy nevezetességeivel. Az egészségügyisek a karantén óta ezen a napon találkoztak egymással is először, így a kirándulásnak és a viszontlátásnak is örültek. A városnéző sétán Csingervölgy múltjáról, jelenéről és jövőjéről is hallottak a vendégek. A mozdonynál Gerencsér Hilda beszélt a bányászatról, a szén szállításáról, az egykori mozdonyvezetőkről. A Boldog IV. Károly király-kápolna építésének körülményeiről is sok érdekeset megtudtak. Útjuk a temetőbe, Molnár Gábor sírjához, majd a nemrég felállított Szenet fejtő bányász és Molnár Gábor-szoborhoz vezetett, mindkettő Bálint József fafaragó munkája. Azt követően nézték meg a 2008-ban készült bányászati emlékparkot, majd az egykori Ármin bánya bontási területét.

Útközben megtudták, hogy a mai csingervölgyiek nem feledték elődeik küzdelmeit, amelyeket a bánya mélyén folytattak az elemekkel, ma is őrzik és a fiatalabb generációnak továbbadják a szakmához kötődő emlékeket.