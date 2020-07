Díjazott családi alkotás Csabrendeken

Díjat nyert padjával a Hagyományok Háza által kiírt pályázaton Csikné Bardon Réka csuhés, népi iparművész, a népművészet ifjú mestere.

A kiírók a karantén ideje alatt készült alkotásokról kértek fotókat a pályázóktól. Arra voltak kíváncsiak, hogy a bezártság idejét mivel hasznosítják az alkotók. Csikéknál családi alkotásként egy pad készült.

A férj, Csik Tamás tűzikovács, szintén népi iparművész, a népművészet ifjú mestere készítette a vasalatot, Réka az ülőrészre a csuhét, kislányuk, a kétéves Boglárka segített a csuhét tépni, nővére, a tízesztendős Anna festette a padot. A darab a konyhában áll, ahol naponta használják. Réka elmondta, hogy a karantén idejét igyekeztek hasznosan tölteni. Az alkotás mellett gazdálkodnak, a lakásukhoz közeli földön kukoricát is termelnek, amelyből csuhé is lesz az alkotáshoz. Sajnálják, hogy a vírushelyzet miatt sok rendezvény, amelyen részt vettek volna, elmaradt. Otthon mindkettőjüknek van műhelye, amiket kinyitottak az érdeklődőknek. Réka tervezi, hogy szakmai napokat szervez, ahol a csuhézás alapjait is elsajátíthatnák az érdeklődők.