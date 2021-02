Divathóbort vagy szükséges védelem a kutyaruha?

Azok, akik házi kedvenceket tartanak, gyakran esnek abba a hibába, hogy úgy kezelik állataikat, mintha ők maguk is emberek volnának, hiszen a család tagjai. Valóban azok, és ugyanazt a szeretet és törődést érdemlik, viszont nem emberek, így a hőháztartásuk, étkezési szokásaik, sőt, a divatérzékük is eltér a miénkről – erre pedig érdemes tekintettel lennünk.

Vecseri Krisztinával, egy veszprémi, állateledelt és -felszerelést árusító szakkereskedés munkatársával beszélgettünk arról, vajon a kutyaruha és a kutyacipő újabb őrült divathóbort, vagy valós védelmet nyújthat kisállatunk számára.

– A kutyacipőt csak abban az esetben szoktuk ajánlani, hogyha esetleg műtötték a kutya lábát, vagy van valamilyen sérülés a talpán, amit óvni kell, de ebben az esetben télen és nyáron is figyelni kell rá, tehát ajánljuk a kutyacipőt, hogy ne kerüljön a sebbe kosz. Egyéb esetben nem célszerű cipőt adni a kutyára, hiszen, ha próbáltuk már ráadni, láthattuk, hogy a kutya szó szerint megmerevedik a cipőtől. Ha csak divatból akarjuk ráadni, ne tegyük, az a kutyának szinte kínzás, nem tud benne normálisan menni – mondta el Vecseri Krisztina.

Hozzátette, nem kell túlaggódni a kutyasétáltatást, ha fel van sózva a járda, és félünk, hogy a kiskedvencünk talpát felsérti, akkor inkább a füvön sétáltassuk az ebet, így elkerülhetjük a sérülést. Ha valaki mégis fél, hogy megsérül a kutya talpa, választhatja a szprét, ami ugyanúgy megvédi a talpát, de nem zavarja a sétában.

Ezzel szemben a kutyaruha valóságos védelmet tud nyújtani kutyusunknak, Vecseri Krisztina maga is ad ruhát kutyáira, és másoknak is ezt javasolja. – Főleg a kistestű vagy rövid szőrű kutyáknak szoktuk ajánlani a kutyaruhát. Egy huskynak természetesen nincs szüksége télen sem kutyaruhára, az ő bundája éppen erre van kitalálva. A kicsi és rövid szőrű kutyák közelebb vannak a földhöz, és sokkal hamarabb felfáznak, megfáznak, amit meg tudunk előzni a kutyaruhával. Ez valóban hasznos, nem hóbort, persze a kutyaruhák között is van mindenféle anyagból készült, sokféle színnel és mintával, tehát a divatszeretetünknek is hódolhatunk, hiszen mindenki azt szeretné, ha „csinos” lenne a kutyusa – tette hozzá.

Nemcsak a színe, fazonja és mintája számít azonban, az sem mindegy, hogy milyen vastag vagy bundázott-e a belseje. Az is fontos, hogy az esőkabát akár a hosszú szőrű, nagyobb testű kutyáknak is hasznos, hiszen, ha átázik a szőrük, akkor kisebb, rövid szőrű társaikhoz hasonlóan náluk is fennáll a veszélye a megfázásnak.

Ha havazik, akkor bármennyire is csábító kutyánk számára, hogy megegye a havat, ezt ne nagyon engedjük neki, hiszen attól is megbetegedhet.

A macskákhoz hasonlóan, ha kutyánk sokat vizel, vagy nem tudja visszatartani, valószínűleg felfázott, ha pedig száraz és meleg az orra, akkor lázas is lehet. Habár már sokféle szép kutyaruha van a boltokban, nagyon fontos, hogy beltérben csak akkor adjunk ruhát állatainkra, ha ivartalanítás után az állatorvos azt javasolja, hogy kedvencünk ne bántsa a műtét helyét. Ha az állat a beltérben és a kültérben is hosszú távon ruhában van, felborul a hőháztartása, megváltozik a hőérzete, és ugyanúgy meg tud fázni, mintha semmi nem lett volna rajta.

Akárcsak a gyerekek esetében, kölyökkutyáink is hirtelen és sokat tudnak nőni, így érdemes az üzletekben a szakember segítségét kérni, hogy melyik típusú kabátot érdemes venni egy növésben lévő kutyának, hogy ne kelljen hamar újat venni, de ne is tudjon kibújni belőle