Ebben az életformában talált rá önmagára a veszprémi testépítő

A várost sportosnak tartja, sokan mozognak hetente többször, és az edzőterem is mindig tele van. Örül, hogy már nem csak egy szűk szubkultúra jár „gyúrni”, ugyanis a tizenéves srácok, a hölgyek és a nyugdíjas korosztály képviselői is „bevették” a munkahelyét. Szanyi Nagy Csaba veszprémi test­építő­vel, személyi edzővel beszélgettünk.

„16 évesen találtam rá minderre, ami mára az életem. Előtte kerékpároztam, aztán egy napon az egyik barátom lecsalt Zircre egy garázsban található edzőterembe. Mindenki hatalmas volt, én pedig 47 kiló, gondolhatod. Méregettek, hogy ki ez a kis szöcske gyerek, meg hogy nehogy összetörjek a súlyok alatt” – mondja Csaba.

Aztán becsülettel eljárt évekig edzeni, ám akkoriban még nem igazán figyelt az étkezésre. A nyári szünetben viszont azért dolgozott, hogy meg tudja vásárolni az edzéshez szükséges táplálékkiegészítőket. Később lehetőséget kapott arra, hogy Veszprémben az egyik edzőteremben részmunkaidőben edző legyen.

Az igazi áttörést az hozta el számára a testépítésben, hogy a veszprémi edzőteremben elismerték a fizikumát, jó visszajelzéseket kapott vadidegenektől, ami nagy motiváció volt számára. Keresett, kutatott, talált és elindult úgynevezett felhúzóversenyeken is, ám az élete nem tartott abban a szakaszban, hogy megfelelő időt, energiát tudott volna minderre fordítani, és az abbamaradt. Majd jött egy munkahelyváltás, és két évig máshol dolgozott, de milyen a sors: rendeztek egy házi erőemelő versenyt az egyik veszprémi teremben, ahová Szanyi Nagy Csabát is meghívták, és ahol találkozott Sánta Tamás testépítő bajnokkal, erőemelő világbajnokkal, aki tulajdonképpen felfedezte Csabát.

„De mérges is volt rám, mert akkoriban mindig a kifogásokat kerestem” – mondja. „Ő tanította meg nekem azt, hogy soha nem lesz minden lehetőség optimális ahhoz, hogy az ember – mondjuk – felkészüljön egy versenyre, és ki kell hozni az adott lehetőségből a legtöbbet.”

Ilyen, öt éve kapott útravaló után újabb lehetősége nyílt Csabának, egy új székesfehérvári edzőteremben kamatoztatta tudását, ahol személyi edzőként dolgozhatott. Bevallja, mindez újabb fordulatot hozott az életében, mert volt némi megfelelési kényszere. „Elég lesz a tudásom? – tettem fel a kérdést magamnak.” Tanult, edzett, képezte magát, és a már említett Sánta Tamás segített neki immár versenyekre felkészülni. Majd amikor egy nagyon komoly edzőterem nyitásának a lehetősége merült fel Veszprémben, és Csaba szakmai tudására is szükségük volt a befektetőknek, akkor került „haza”.

A versenyekről szólva kiderül, hogy a 2016-os Super Bodyt tartja talán a legnagyobb eredményének. Ez Magyarországon az a verseny, ahol a legjobb testépítők méretik meg magukat. Csaba a Grand Prix kategóriában indult: „Úgy lettem negyedik, hogy azt sem tudták, ki vagyok. Hihetetlen volt” – teszi hozzá.

Készült idén is a szezonra a Mad Max Teammal, nagyon komoly versenyeket néztek ki – a 2018-as Bodysport Kupa 172 centiméteres kategóriáját meg is nyerte – , ám elkapott egy vírust a Fülöp-szigeteki világbajnokság előtt. Kiszáradt, kórházba került, nem tudott kiutazni… Úgy érzi, talán jel is volt, hogy lassítson. Ám versenyekre továbbra is felkészíti tanítványait, mert érdekli mindenkinek az útja. „Amikor a versenyzőm jó eredményt ér el, az óriási dolog!” – fogalmaz a személyi edző, aki kiemelte: ő ebben az életformában talált rá önmagára. Nagyon sok mindent alárendelt mindennek az elmúlt 12 évben.

„Csak abban lehetek igazán jó, amit szívvel-lélekkel szeretek csinálni. Én ezt ebben a sportban, itt találtam meg” – mutat körbe a teremben.