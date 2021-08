Egy a megye hét csodája közül: az Úrkúti-őskarsztnál jártunk

A Predator, a Jurassic Park vagy akár a King Kong egyes jeleneteit is forgathatták volna Veszprém megye 7 csodájának egyikén, az Úrkúti-őskarsztnál.

Az érdekes formájú sziklák, a páradús levegő, a dzsungelszerű növényzet rögtön megragadja az ember képzeletét, és nem véletlenül: százmillió évvel ezelőtt ezen a területen még trópusi klíma uralkodott, az Úrkút keleti szélén magasodó Csárda-hegyen ennek megfelelően hamisítatlan trópusi karsztvidéket találunk.

Az őskarszt napvilágra kerülése a bányászatnak köszönhető: 1918-tól 1951-ig mangánt bányásztak itt, és mivel nem géppel, hanem kézzel fejtették az ércet, így épségben megmaradtak a karszt régi formái. A területet 1951-ben védetté nyilvánították mint geológiai természeti értéket, 2013-ban pedig az Úrkúti-őskarszt az év földtani értéke lett.

A település Ajka és Veszprém felől is megközelíthető, mi ezúttal Veszprémből érkeztünk, Szentgálon keresztül. A Szentgál és Zsófiapuszta közötti út minőségét inkább nem részleteznénk, Zsófiapuszta után viszont kimondottan jó minőségű aszfalton gurulhatunk.

Úrkút már első benyomásra is takaros település, és mivel táblák jelzik, könnyen megtalálható az őskarszt is. A bejárata a Tüzér utca végén nyílik, de aki a párhuzamos Kossuth utcában teszi le az autót, egy kis erdei ösvényen keresztül az is gyorsan megtalálja úti célját.

A területet körülbelül egy kilométer hosszú tanösvényen járhatjuk be, útközben táblák mesélnek az őskarszt történetéről. A bejárattól nem messze pihenőhely található padokkal, itt találkoztunk az első kőből épített kis szoborral is, amelyekből később többet is láttunk.

Sajnos némi szemét belerondított az idilli képbe. Úgy tűnik, az energiaital nem váltotta be a hozzá fűzött reményt: aki megitta, annyi energiája sem maradt, hogy a kukáig elvánszorogjon vele, és ott dobja ki a dobozt.

A padok mellől már mágnesként vonzza a kirándulót a KALAND, azaz a lejárat a katlan aljára.

Bár nem először jártunk itt, a látvány újra lenyűgözött minket: a sziklafalak, a mélybe tartó lépcső, a párás, de a töbör alja felé egyre hűvösebb levegő valóban egy trópusokon játszódó kalandfilm hangulatát idézi.

A katlan alján a legforróbb kánikulában is kellemes hűvös fogad, a vállalkozó kedvűek egy kisebb barlangba is bemerészkedhetnek, és itt is láthatunk a kőszobrokból, amelyek egyébként benépesítik az egész területet.

Már a fenti pihenőhelynél figyelmeztettek minket kirándulók, aztán magunk is szembesültünk vele, hogy a falépcsők sajnos meglehetősen ramaty állapotban vannak. Lépcsőfokok hiányoznak, a még meglévők közül sok megrepedt, sőt maga az egész lépcső is labilis, imbolyog – tériszonyosoknak nem igazán ajánlott.

A lépcsők állapotával kapcsolatban érdeklődtünk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál. Válaszukból megtudtuk, hogy az Úrkúti-őskarszt földtudományi természetvédelmi rekonstrukcióját pályázatból tervezik végrehajtani. Az egyéb földtudományos szempontból jelentős helyszíneket (Sümeg, Várpalota, Felsőörs, Nyirád) érintő fejlesztések során a védőkorlátok cseréje és bővítése, valamint új lépcsőszakaszok építése mellett korszerűsítik és biztonságossá teszik a meglevő falépcsőket is. Mindezek mellett megújul a bejárati fakapu és fakerítés, balesetveszélyre figyelmeztető táblákat helyeznek ki, és a terepmotorosok miatt kiépül a természetvédelmi terület kerítése, illetve a meglévő kerítés javítása, megerősítése is megtörténik. A tervezett ütemezés szerint a közbeszerzési eljárások lebonyolítása után októberben kezdődhetnek meg a munkálatok.

Ha „feljöttünk a napvilágra”, érdemes a tanösvény másik ágát is bejárnunk. Ez a sziklafalak mentén visz körbe, és innen is remek fotókat lehet készíteni a katlanról.

Bár az egész terület nem nagy, másfél-két órát simán el lehet tölteni a felfedezésével, még akkor is, ha a kiránduló nem kimondottan geológiai érdeklődésű – a páratlan látvány pedig igazolja, hogy az Úrkúti-őskarsztot nem véletlenül választották be olvasóink a megye 7 csodája közé.