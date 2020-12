Egy jó vasalóval a munka is egyszerű!

Figyelembe véve, hogy a legtöbb vasalót ugyanarra az alapmunkára tervezték, mégis rengeteg típus (klasszikus, függőleges gőzölős, állványos gőzölős, vagy tapadásmentes vasaló) közül lehet választani. Az olcsó, cicoma nélküli modellektől Tefal, Philips, Sencor, Electrolux) kezdve egészen a fejlett technológiával (Saturn) és csúcstechnológiás talppal (Tefal Power) – vasaló és ruhagőzölő egyben – díszített, drágább vasalókig, igen széles a kínálat.

A legjobb vasalónak kényelmesnek kell lennie, megfelelő súlyú, jó gőzlövéssel és nagy tartálytérfogattal rendelkezzen. Számos egyéb funkció, köztük a nagy teljesítmény, a folyamatos gőznyomás és a hosszú tápkábel vagy vezeték nélküli vasaló is hozzájárul a tökéletes vasaláshoz. Nyakunkon az ünnepi roham, ezért is igyekszünk néhány szempontot felsorolni, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő terméket.

A gőzölős vasalók és a gőzfejlesztő vasalók

Ha vasalóról beszélünk, akkor a legtöbb esetben a gőzölős eszközre gondolunk. Ezek hagyományos, kompakt modellek, beépített víztartállyal, amely gőzt használ a szövet ellazítására, valamint a gyűrődések eltávolítására. Minél nagyobb a gőzmennyiség, annál erősebbek lesznek a gyűrődéseltüntető képességei. Az árak akár 6.000 Ft-tól is kezdődhetnek, és a funkciók változnak ugyan, a gőzölés és az öntisztítás képességei általában az alapfelszereltség részét képezik.

A gőzfejlesztő vasaló azoknak a legpraktikusabb, akiknek sok ruhát kell vasalniuk. Ezek a külön víztartállyal rendelkező modellek nagyobb nyomáson több gőzt engednek ki. Nem beszélve arról, hogy nagyobbak, mint a szokásos vasalók, ezért számolni kell azzal is, hogyan, illetve hol tároljuk őket. Az ár is igen magas: 12.000 Ft és 80.000 Ft között számos készülék közül lehet választani.

Fontos a gőznyomás

Amelyet grammban mérünk, minél nagyobb a gőzmennyiség, annál hatékonyabban kell elvégeznie a készüléknek a munkát. A legjobb, ha olyan terméket keresünk, amelynek gőzkibocsátása 25 és 55 gramm között mozog.

További szempont lehet a készülék tartályának űrtartalma: a népszerűbb márkák (pl.: Tefal) esetében ez 0,27 – 0,4 liter között változik míg a gőzfejlesztőkön lévő tartályok sokkal nagyobbak (1-2,5 liter). A választás a vasalnivaló mennyiségétől és néhány személyes preferenciától függ, beleértve az újratöltési nyílás méretét és azt, hogy mennyire fontos a tartályon keresztül látni a vízszintet.

Gőzállomás: több mint vasaló!

Az ilyen termékek (pl.: Philips PerfectCare) nem olcsók – 50.000 – 60.000 Ft között mozog az ár – , viszont majdnem minden igényt kielégítenek. Talán a legfontosabb előnye, hogy ha nem használjuk, akkor automatikusan kikapcsol ezzel csökkentve az energiafogyasztást, illetve az esetleges baleseti kockázatot is. Beépített vízkőmentesítő, úgynevezett Smart Calc Clean rendszerrel kerülnek forgalomba, vagyis a készülék jelzi, hogy mikor kell megtisztítani. A víztartálya hatalmas (majd 2 liter), és ami még fontos, hogy nem égeti ki a ruhát, függetlenül attól, hogy milyen módon hagyjuk rajta – akár pár percre – a ruhán. Vasalhatunk vele egyszerű farmert vagy selyemruhákat is. Nem fog kárt tenni az anyagban. Sőt a működés alatti zaj kibocsátás is minimális.

Egyéb szempontok

– A vezeték nélküli vasalók praktikusak és kényelmesek lehetnek, de általában nem olyan erősek, mint a vezetékes társuk.

– Szinte minden modellnek van vízkő- és kalciumellenes funkciója – az idő múlásával a vízellátásban lévő kalciumból vízkő képződik, amely eltömíti a gőznyílásokat – ez különösen fontos, ha keményvizet használunk.

– A biztonság érdekében figyeljünk az automatikus kikapcsolási lehetőségekre. Az sem elhanyagolandó tényező, hogy a vezeték mennyire elég nekünk, illetve milyen helyiségben használjuk a készüléket. Van-e mód gyors szellőztetésre a munka elvégzése után.

Egy biztos, olyan terméket kell beszerezni, amely sokáig használható és hatékony vele a munkavégzés. Aki csak kevés ruhát vasal, annak egy alapkészülék tökéletesen megfelel!