Egyre népszerűbbek a különleges növényfajták az almádi kertészetben

Almádi felé haladva az út mentén egzotikus pálmák tűnnek fel az elhaladónak. Közel harminc esztendeje működik itt a Mitsch Kertészet, Richárd négy éve a bátyjától vette át a vezetését. Körülbelül öt-tíz éve vették észre, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az egzotikumok iránt.

– Szerintem a víz közelsége az egyik oka annak, hogy ennyire népszerűek a pálmák. Jönnek hozzánk kertépítők, de magánszemélyek is. Ezek nagy egyedi értékű növények, de egy-egy ilyen fa vagy pálma nagyon fel tudja dobni a kertet. Nagyon kedveltek a különféle jukka pálmáink. A Yukka rostrata például mínusz 20-22 fokig is télálló, Mexikóban őshonos pálma. Napos, meleg helyre kell ültetni, inkább a szárazságot szereti, pangóvizes területre nem alkalmas.

A Washington pálmák csak mínusz nyolc fokig bírják a hideget, cserepes növényként lehet tartani őket, vagy fűtőkábelt kell helyezni a törzsükre. Ez egy kültéri termosztáttal vezérelhető, meg lehet adni, hogy hány fokon kapcsoljon be a fűtés, így a növény kint is megóvható. Ezt a külön fűtést már egyre többen vállalják, nemcsak az ilyen értékes növényeknél, de hétköznapi, fagy- érzékeny fajoknál is. Sokan szeretik a törpe lószőrpálmát, ami lassan neveli a törzsét, de rengeteg sarjat hoz. Ezeket le is lehet választani, de van, aki meghagyja, mert így, bokrosan is jól mutat – mondta lapunknak Mitsch Richárd.

Nem csak a fajokban, a fajtákban is nagy a változatosság. Vannak lecsüngő cédrusok is, amiket magas törzsre oltottak, így akár felső árnyékolásra is alkalmasak. Az újabb oltványok általában fagyérzékenyebbek, de sok növény lombvesztéssel kiheveri a hidegebbet, aztán újra hajt.

– Nagyon népszerűek az olajfák is, van belőle nálunk száz- és kétszáz éves fa is. Ezeket az öreg fákat Franciaországból és Olaszországból vásároljuk, ott ezeket különleges technológiával veszik ki, ültetik át, és amikor meggyökeresedik, értékesítik. Egyébként elég igénytelen fák, itt, Almádiban is vannak kertben kiültetve is, de azért célszerű számukra védett helyet választani. Nem öntermékeny fák, azaz ha azt szeretnénk, hogy teremjen is, és nincs a közelben másik olajfa, akkor kettőt kell ültetni. Durván mínusz 12 fokig bírja a hideget, de mostanában nincsenek sem kemény telek, sem nagy mínuszok. Egyébként egy csomó honos fajnak is nagyjából ennyi a fagytűrése. Télálló banánunk is van, de ennél csak a növény föld alatti része télálló, minden évben újra kihajt – tette hozzá.

Szépek a cikászok, melyeket a mi klímánkon cserepes növényként lehet tartani. A japán ciprus szabályos gömb alakú koronát növeszt, viszonylag igénytelen örökzöld. Az agávéfélékből vannak tél­álló fajták is, életükben csak egyszer, 30-40 évesen virágoznak, viszont addig rengeteg sarjat hoznak. Az örökzöld magnólia tenyérnyi virágait nyár elején hozza. Bár télálló, széltől védett helyet igényel.

– Számunkra a járványhelyzet nagy változást nem hozott, de azt észrevettük, hogy többen kertészkednek. Mindenki próbál otthon termelni, régen fogyott annyi gyümölcsfa, mint idén tavasszal. Jól viszik a fűszernövény- és zöldség­palántákat is – összegzett Mitsch Richárd.

A gyümölcsökből a legnépszerűbb az őszi- és a sárgabarack, de idén sok fogyott az alma- és körtefajtákból is. Most az utolsó pillanatban még el lehet ültetni a szabad gyökerűeket, később már a konténeres fákból kell vá­lasztani.