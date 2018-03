Egyre több fiatal megtanulhatja a tojásfestést és őrzi a mintákat

A tojásfestést, berzselést már a kis óvódások is könnyen megtanulják, aztán az viaszolás technikájával is megismerkedhetnek.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony pártfogásával épült a mecset

Őrizhetik, később továbbadhatják a hagyományt, a motívumkincset

Nem kell hozzá különösebb kézügyesség.

Furján Andrea óvónő szerint igazán egyszerű az egész, ezt bizonyítja, hogy egykori óvodásai ma, felnőttként is festik a tojást. Úgy, ahogy azt annak idején – és néhányan most – Anditól tanulták. Az óvónő is kicsi korában tanulta a mintákat édesanyjától, aki bár könyvelő volt, nagyon jó kéz-ügyességgel áldotta meg az élet. A nagymamát ugyancsak, és ők szintén szüleiktől vették át a zalai, somogyi mintákat.

Virágos, búzavirágos, gereblyés mintákat használtak akkoriban, utalva a mezei, erdei munkákra.

A múlt században a betelepítések következtében keveredtek a minták, a motívumokat megtanulták egymástól az ott születettek és a betelepülők – mondja Andi, aki kutatja a régi, hagyományos tojásfestés motívumait. Tanulmányozza a jelképrendszerüket, hiszen az egyes minták szimbólumok is egyben. Évekkel ezelőtt egyszer a családjával együtt utazott Muravidékre, hogy Urisk Erzsébet tojásfestővel megismerkedjen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az interneten láttam Erzsike mintáit, nagyon tetszettek, tanulni szerettem volna tőle. Akkor csupán találkozni tudtunk, ezért még egy utazást tervezek. Addig is tartjuk a kapcsolatot, hiszen kiderült, hogy ő Hévízen is tanított és baráti szálakkal kötődik férjével egy Szent György-hegyi borászhoz – mondja Andrea, aki többnyire viaszolással díszíti a húsvéti tojásokat, ahogy annak idején tanulta. Úgy érzi, a karcolás nem neki való, viszont a legegyszerűbb díszítési technikát, a berzselést már a kiscsoportos óvodásainak megtanítja, az ügyesebb nagyobbakkal pedig írókázik. De a felnőtteknek szintén szívesen továbbadja tudományát. Leginkább a méhviaszt szereti használni viaszoláshoz, mert ragaszkodik a hagyományokhoz.

– Bioboltokban, méhészeknél beszerezhető, de akár gyertya vagy teamécses is megfelel a célra, csak ne legyen színes. Az írókát vásárokon szerezhetjük be, van belőle vékonyabb, vastagabb. Olyan, amelyikbe bele kell tenni a kis viaszdarabokat, majd azokat felolvasztani mécses lángjánál. De olyan is, amelyikkel kaparni kell a viaszból, aztán kicsit felmelegítve rajzolni vele a tojásra. Egyszerre ne akarjunk túl sok viasszal dolgozni, mert foltot hagyhat. Hihetetlen lehet, de pár milliliternyi viasszal egy tojást megfesthetünk, hiszen kevés minta kell rá. A párszor melegített viasz már kicsit megfeketedhet a koromtól, ez nem baj. A viaszolás után mehet a tojás a festékbe – magyarázza Andi. Nincs két egyforma tojás. Azok alakja, mérete függ például a tyúk méretétől, a tartás milyenségétől. Festhetünk tyúktojást, de a kacsatojásnak szebb, egyenletes, sima héja van, szebben lehet festeni, Igaz, a minta hamar lekopik róla.

A klasszikus színt részesíti előnyben

– De a tojás nem azért van, hogy tartogassuk, adjuk inkább ajándékba. Örüljön neki, aki kapja – tanácsolja az óvónő. Ha többszínűre szeretnénk festeni a tojást, a viaszolás után először a világosabb színű festékbe tegyük, például pirosba. Ha megszáradt, lefedjük, satírozzuk viasszal azt a részt, amit szeretnénk pirosan hagyni. Legyen egyenletes a viaszolás, különben foltos marad a tojás. Aztán mehet a tojás a kék festékbe. Az is száradjon meg majd rajta jól. Utána lehet leolvasztani a viaszt a tojásról, a mécses lángja fölött papírtörlővel vagy puha ruhával óvatosan törölgetve közben. Láthatjuk, hogy a vékony viaszréteg selymes fényt ad neki. Gyerekkorunkban szalonnabőrrel kenték át – magyarázza Andi. Szívesen használ por alakú festéket, amely már sok helyen kapható és sokáig elég. A klasszikus színt részesíti előnyben, de például a háromszéki mintáknál a sárga szín is megjelenik a tojásokon.

– Előfordult, hogy szabadon, ösztönösen festettem, hiszen saját mintákat is kitalálok. Valamivel később azt a mintát láttam viszont egy könyvben. Kiderült, hogy az egy erdélyi, zabolai minta. Zabola ráadásul testvérvárosa Tapolcának – meséli mosolyogva. Andrea szívesen használja például a sárközi, muravidéki mintákat is a saját tervezésűek mellett. Nagy örömére egyetlen gyermeke, tizenöt éves fia szintén örömmel fest tojást, sőt, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja. Édesanyja óvodás korában tanította festeni, azóta közös kiállításuk is volt már. Andrea egykori óvodásai közül többen díszítik még a tanult, hagyományos módon a tojásokat. Előfordult, hogy egyik óvodásával ment bemutatót tartani. Az iskolások szülei pedig rendszeresen küldik neki a fényképeket a gyerekek, köztük több fiú munkáiról. Igaz, ők inkább a karcolást vagy a patkolást részesítik előnyben, az férfiasabb technika. A fiúk között van olyan, aki huszonévesen is felkeresi egykori óvó nénijét, hogy még tanuljon tőle. Andrea Húsvétváró címmel kiadványt készített évekkel ezelőtt a tojásfestésről locsoló versekkel, receptekkel. Azonban arra nem törekedett sosem, hogy a Népművészet Mestere címet elnyerje. Jól érzi magát az egyesület tagjaként a közösségben, ahol megerősítést kap. Nem zsűrizteti a munkáit, ajándékba készíti, amit fest.

– Nem kell sok kézügyesség hozzá, némi szemmérték és türelem persze nem árt.

A kezdeti bizonytalan vonalak idővel kiegyenesednek. Amint ráérzünk arra, hogyan esik jól az íróka fogása, jön a sikerélmény – vallja Andi. Megnyugtatja, a mindennapi pörgés után kikapcsolja a tojásfestés. Nem ajánlja, hogy bárki nekiálljon, ha egy órányi szabad ideje van. – Festés közben megáll az idő, ne zavarjon senki. Ha valaki itt van és nézi, ahogy festek, inkább invitálom, hogy tartson velem. Volt már, aki úgy állt neki, hogy neki ez nem fog menni. Aztán rákapott, és ma is fest. Ez nagyon jó érzés – mondja Andrea. A célja, hogy minél többeknek megtanítsa a tojásfestést, őrizzék a hagyományt, a mintakincset.