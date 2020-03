„Együtt a család” – videó- és fotópályázat indul

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete videó- és fotópályázatot hirdet „Együtt a család” címmel családok részére.

A koronavírus járvány miatt új élethelyzetben találták magukat a családok, amelyhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. Mint minden új helyzet – függetlenül a nagyon szomorú kiváltó októl – ez is hoz magával felejthetetlen helyzeteket, szituációkat, adott esetben vicces, tréfás pillanatokat. A pályázat célja, hogy a résztvevők megmutassák, hogyan élték meg a megváltozott körülményeket, mit tanultak abból egymásról, önmagukról, szüleikről, gyermekeikről.

A pályázatra olyan fotókat, videofelvételeket várnak, amelyen a pályázó család megmutatja, hogy a szorosabb összezártság milyen helyzeteket hozott az életükbe, amely mások számára is tanulságul szolgálhat. A pályázaton a jellemző, addig nem tapasztalt, esetlegesen vicces helyzeteket is be lehet mutatni.

A pályázatra családok, családtagok jelentkezhetnek, egy család maximum három fotóval vagy három perc hosszúságú videofelvétellel pályázhat, melyet a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elérhetőségein lehet leadni egy rövid bemutató e-mail csatolásával május 4-ig.