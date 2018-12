Együtt kolbászoltak a Malom-tó partján

Az idei, immár hetedik kolbásztöltő versenyre ebben az évben újra megtelt a Malom-tó partja. A megmérettetésről nem hiányoztak a minden évben visszatérők, de új csapatok is indultak, leginkább a jó hangulatú együttlét kedvéért.

A megmérettetésen 17 csapat vett részt, de az év végi malackodásra sokakat a tópartra csalogattak a jó illatok is. A kellemes hangulathoz Farkas Gergely színművész is hozzájárult műsorvezetésével, a gyerekek szórakoztatásáról pedig a Fanyűvő játékpark gondoskodott.

A versenyről idén sem hiányozhatott a Tapolcai Öregfiúk csapata és a Városért Egyesület, a Csobánc népdalkör ezúttal Pacsirták néven lépett fel, de az örökifjú nyugdíjasok nem nótáztak, csak lelkesen töltötték a kolbászt. A Leendő óriások nagycsaládos egyesület tagjai már kora reggel tojásrántottával kínáltak mindenkit, a Tyúkanyó kézis pipijei és a kakasok ifjúsági kategóriában indultak jó szokásukhoz híven. Az Együtt a kézilabdáért alapítvány a nagypapa kolbásztöltőjét kérte kölcsön a megmérettetésre, a Tapolcai Trappolók ezúttal nem futottak, viszont tikfából faragott teknőben gyúrták a kolbászhúst, és az alkalomhoz öltözve öltöttek otthonkát.

A Mókus őrs kalocsai paprikával fűszerezett, ez meg is látszott a kolbászon. A MÁV Zrt. tagjai ugyancsak nem maradtak otthon, terített asztallal és szívélyes vendéglátással várták a kíváncsiskodókat. A Postások idén nevezett első ízben a versenyre, de szemlátomást gyakorlottak voltak a kolbász készítésében, még a receptért se mentek a szomszédba. Kata is felfüggesztette a tetoválást erre a napra, inkább kolbásztöltésben jeleskedett csapatával. Az ifjúsági kategóriát erősítette a Luca-napi banyák csoportja, a gimnazisták már harmadszor indultak a versenyen. Bajai paprikát használtak a monostorapáti tűzoltók, a versenyre a retro teatűzhelyt is elcipelték otthonról. Az Időtöltők minden évben nevez, hűek a versenyhez és a recepthez is.

A leggyorsabb kolbásztöltők Egységben Tapolcáért fantázianévvel indultak és annyi harapnivalót készítettek, hogy mindenkinek jusson kóstoló. Az MSZP csapata hagyományos recept alapján fűszerezett, kis csilivel bolondítva meg a kolbászt. A Tanúhegyek egyesület sosem hiányozhat, ők szintén a tradicionális receptekre szavaztak és hallgattak az idősebb tagok jó tanácsaira.

A zsűriben Buzás Lajos, Szánti Imre és Márkus Ferenc bírálta a kolbászokat, véleményük szerint a legjobbat a nagycsaládosok készítették, másodikak a vasutasok lettek, míg harmadikak a kézilabdások. Az ifjúsági kategóriát a kézis pipik nyerték, másodikak a Luca-napi banyák lettek.

