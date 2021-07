Éjjel zavarja a veszprémi tömbházban lakókat a pékség miatti zaj

Éjszaka nem tudnak aludni a Haszkovó utca egyik tömbházának lakói, mert közelükben egy pékség működik, amelyből termékeket szállítanak el, és amelybe árukat visznek. A rakodást muszáj elvégeznie a vállalkozásnak, hogy életben maradjon. A zajhatás csökkentésére kellene, esetleg hatósági segítséggel, megoldást találni.

– A Haszkovó utca 19. szám alatti négyemeletes tömbházban lakunk, és épp az ablakaink alatt zajlik a közeli pékség hangos rakodása mindennap délután fél hattól hajnali három óráig. Korábban több kisebb teherjárműbe pakoltak, most azokból kevesebb van, de jön egy nagy kamion. Az is zajjal jár, mikor azt megtöltik áruval. Nem tudunk aludni. A földszinti lakó emiatt költözött el, úgy tudjuk. Nappal pedig az üres ládák érkeznek vissza, azok lerakodása is hangos, sajnos. Korábban a pékség helyén kocsma működött, aztán amikor pékség lett itt, eleinte nem volt ekkora forgalma. A most is létező gond viszont már évek óta fennáll. Szerintem a rakodást végezhetnék a pékség épületének másik végén, a Március 15. utcában, akkor nekünk megmaradna a nyugalmunk. Vagy legalább sokkal halkabban kellene végezni ezt a munkát. A változás érdekében több hivatalt megkerestünk már, eddig eredménytelenül – panaszolta el a lapunkat megkereső olvasónk, a már nyugdíjas korú Péter Endre.

Megkerestük a veszprémi polgármesteri hivatalt az ügyben, amiről kiderült, hogy összetett kérdést vet fel, így a válasz is az. A pékáru-gyártási tevékenység engedélyezése ugyanis nem tartozik a jegyző hatáskörébe, az eljáró hatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya.

Kormányrendelet – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló – melléklete sorolja fel a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyeket is. Ezek között nem szerepel a TEÁOR 10.71 szám alatti besorolás, azaz a kenyér, friss pékáru gyártása. Ebből következően a tevékenységgel kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi hatósági hatáskört a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya gyakorolná, de a rakodási tevékenység nem tekinthető üzemi zaj- vagy rezgésforrásnak, mert az nem a telephelyen belül, hanem közterületen, közúton történik. Közútkezelői hatáskörben a rakodási terület biztosítására helyezhetnek ki közúti közlekedési táblát, időkorlátozásra azonban nincs lehetőség.

Meg lehetne még próbálni a feljelentést csendháborítás szabálysértésének gyanújával, de a polgármesteri hivatal tájékoztatása alapján valószínű, hogy a rendőrség nem tudna eljárni egy ilyen ügyben, mert feltehetően nem lehetne megállapítani az „indokolatlan” zaj okozását. Ezért azt javasolhatjuk olvasónknak, hogy az említett hatóságokat keresse meg a témában, hátha több sikerrel jár.