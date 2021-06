Eladók helyzete – A túlterheltség, a hajtás nem csillapodott

Az eladók körében felmérést végeztek arról, milyen szóbeli támadások érik őket a vevőktől. Ám a „csúnya beszólásokat” aztán mégsem tette közzé az érdekképviselet, annyira durva, trágár kifejezések, mondatok a legtipikusabbak.

– Az élelmiszerboltokban, a barkácsáruházakban a koronavírusjárvány ellenére jellemzően nem csökkent, inkább kicsit növekedett is a forgalom. Tapasztalataink szerint a multinacionális kereskedelmi cégeknél hazánkban nem is volt az utóbbi időben munkaerő-leépítés. Kisebb boltok kerültek nehezebb helyzetbe, zártak be és a korlátozások, az internetes vásárlás hatásait jobban inkább a többek közt ruházati termékeket és könyveket értékesítő üzletek érezték meg – mondta el Mürkl Mónika, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Veszprém megyei képviseletvezetője és hozzátette: a nagyobb területű egységekben a dolgozók leterheltsége nem csökkent. Megfogalmazása szerint amúgyis fáradtak, ezért különösen megerőltető, hátrányos számukra, hogy a feladataik ellátása mellett az ingerült beszédet is el kell viselniük. Ugyanis többnyire rajtuk vezetik le feszültségüket a vásárlók, rajtuk csattan mindenféle okból eredő dühük.

Nemrégiben a KASZ felmérést végzett tagjai körében a vevők rájuk nehezedő agressziójáról. Nyilvánosságra szerették volna hozni a legtipikusabb szóbeli támadásokat, „csúnya beszólásokat”, azonban mégsem tették meg végül, mert nyomdafestéket nem tűrő trágárságokról van szó. Ezért Mürkl Mónika lapunkon keresztül is azt kéri mindenkitől, hogy legyen türelmes a kereskedelemben dolgozókkal, ők is erre törekednek, kötelességük is udvariasnak lenniük, bármilyen helyzet adódik munkájuk közben.

A képviseletvezető arról is beszélt, hogy a vendéglátásból több munkavállaló érkezett a kereskedelembe az utóbbi hónapokban, de inkább csak átmeneti időre. A munkaadók többnyire csak pár hónapra alkalmazták őket, amikor a koronavírusfertőzést több bolti dolgozó is elkapta. S a korábban az idegenforgalomból élők többen igyekeztek is újra régi helyükre visszakerülni, ahol jobban kereshetnek. Ugyanakkor többen közülük a kereskedelmet biztosabb ágazatnak érzik, nem tudják, mit hoz még a járványhelyzet.

Bár nem könnyű megoldani a munkabeosztásokat az üzletekben, az időarányos szabadságokat az év eddigi részében Mürkl Mónika tapasztalatai szerint igyekeztek kiadni és már tervezik a nyári pihenőidőket is, egyeztetnek azokról embereikkel. Az érdekképviselet pedig arra készül, hogy ősszel bértárgyalásokat kezdeményezzen az eladók és munkatársaik újabb fizetésemelése miatt. Szerintük az a megélhetés – a kereskedelemre most se túl nagy munkavállalói jövedelmek jellemzőek – és a munkatempó miatt is indokolt, jogos igény.