Elindult a gombaszezon, Veszprémben is bevizsgáltathatjuk a gyűjtött finomságot

Nincs két egyforma év, pedig a gombászok folyton a hasonlóságokat kutatják, a különbségeket keresik.

A gombák gyorsan megkukacosodtak

A jó csapadékos tél meghozza a kucsmagombát tavasszal – gondolhatnánk, de ez nem mindig igaz. A gomba különleges élőlény, amikor kedve van, akkor nő – tartják viccesen a gombászok. – Idén csapadékos tél volt, a megyében a kucsmagombaszezon mégis szinte kimaradt, csak mutatóba, hébe-hóba került elő néhány darab. Az utóbbi időben megszoktuk, hogy a májusi pereszke már április elején megjelenik, idén nevének megfelelően csak májusban bújt elő. Akkor viszont a hirtelen jött meleggel együtt a szúnyogok, legyek és a drótféreg is megjelent, a gombák gyorsan megkukacosodtak – mondta el lapunknak Kelli Lajos gombaszakellenőr.

Korábban általános szabály volt, hogy az ehető tövisaljagombát júniusig szabad gyűjteni, mert később már a mérgező zöldesszürke döggomba is megjelenik, amivel könnyen összetéveszthető. A gombaellenőr arra is felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi években nem szabad már a gombanaptárakhoz igazodni, mert megváltoztak a termőidőszakok.

– Az elmúlt napokban helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullott, amire jött egy kis dunszthatás. A párás, fülledt idő hatására a nemesebb gombákból már le is ment egy hullám. Igaz nem volt nagyon sok, de a szerencsések már gyűjthettek egy kevés nyári vargányát, rókagombát, galambgombákat. Ami érdekes, hogy a nyár végén és ősszel megjelenő gombákból is lehetett találni. Volt például nagy és karcsú őzlábgomba, de rizikét, ízletes vargányát, császárgalócát, vagy a késő őszi védett gyökeres álpereszkét is megtalálták. A korábban tartott szabályszerűségek változnak, a gyűjtésnél fokozott óvatossággal kell eljárni, a gyűjtött fajokat érdemes megmutatni egy szakértőnek – tette hozzá Kelli Lajos.

Mindenképpen érdemes bevizsgáltatni

Tapasztalatai szerint a gyűjtési kultúra fejlődik. Egyre többen tudják, hogy az ismeretlen fajokból csak egy- egy külön csomagolt egész termőtestet kell hozni, a többit a termőhelyen kell hagyni, hiszen lehet étkezésre alkalmatlan, mérgező vagy védett gombát is találni. Ami biztos, hogy mindegyiknek szerepe van a természetben. A gombamérgezés elkerülése érdekében a gyűjtött erdei gombát mindenképpen érdemes bevizsgáltatni, erre piacnapokon, kedden, pénteken és szombaton a veszprémi piacon is ingyenesen van lehetőség.