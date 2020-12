Elindult a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretetdoboz elnevezésű akciója

A Magyar Református Szeretetszolgálat egy református hátterű, keresztyén alapértékekre épülő közhasznú, karitatív szervezet, mely 2006 óta működik. Nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, a rászorultság elve mentén nyújtanak segítséget, elsősorban a Kárpát-medencében élő nélkülöző emberek számára.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretetdoboz elnevezésű akcióját a karácsonyt megelőző időszakban hirdeti meg. Céljuk, hogy az összegyűjtött tartós élelmiszerekkel, tisztító- és tisztálkodási szerekkel megtöltött dobozokkal segítsék a rászoruló családokat. Évente több ezer nehéz sorsú gyermekhez és családjukhoz juttatják el a dobozokat.

– Mivel hamarosan itt van karácsony ünnepe, az adventi készülődés folyamán arra kérek mindenkit, hogy segítsük, támogassuk azokat a rászorulókat, akik karácsonykor is szükséget szenvednek otthonukban. Idén is elkezdtük szervezni, folyamatban van a Magyarországi Református Szeretetszolgálati Alapítványnak az a gyűjtési akciója, amely a rászoruló családoknak nyújt segítséget – kezdi Kálmán Csaba református lelkész, aki elmondta, hogy Alsóörsön adománykoordinációs pontot hoztak létre. Mindez nemcsak Alsóörs környékét, hanem az egész Dunántúl szegényebb régióit támogatja. Ehhez kér idén is támogatást a református lelkész, mert szerinte a szeretet a segítségnyújtásban, a rászorulók támogatásában, az adományozásban is megnyilvánul, és lényeges, hogy a segítség oda érkezzen, ahol arra a legnagyobb szükség van. Hozzátette, hogy az adománygyűjtésben eddig is meghatározó szerepet töltöttek be az elmúlt évek során.

Fehérné Kiszlinger Anett, a Magyar Református Szeretetszolgálat alsóörsi adománygyűjtő központjának munkatársa elmondta, hogy idén két kampányt indítottak. Az egyik a szeretetdoboz gyűjtése, melybe tartós élelmiszereket várnak. A szeretetdoboz környezetbarát anyagokból készült, többször felhasználható adománydoboz, ragasztószalag nélkül is záródik, így környezetünket is óvjuk, miközben segítünk.

– Legalább féléves szavatossággal rendelkező tartós élelmiszert – cukrot, olajat, konzervet, lisztet, kakaót, teát, fűszereket, édességet, száraztésztát, kekszet, ketchupot, mustárt, majonézt – várunk. Örömmel fogadunk továbbá tisztálkodási és tisztítószereket: mosószert, öblítőt, fogkrémet, gyermek- és felnőttpelenkát, sampont, tusfürdőt. Külön köszönjük, ha a felajánlók az adományozás során gondolnak az ételintoleranciával küzdőkre, és cukor- vagy gluténmentes termékeket is helyeznek a szeretetdobozba, mint például édesítőszert, cukormentes kekszet, gluténmentes tésztát.

Másik kezdeményezésük pedig a kívánságlista, mely tavaly indult. Ennek lényege, hogy támogatóik egy online felületen teljesíthetik a rászoruló gyerekek vágyait. A programban nehéz helyzetben nevelkedő gyerekek kívánságait gyűjtik össze, melyeket közzétesznek, és az adventi időszakban lehet őket teljesíteni az ajándék megvásárlásával vagy a meglepetés értékének felajánlásával. Az így összegyűlt felajánlásokat szeretetszolgálatuk eljuttatja a gyerekek szüleinek, melyeket ők adnak át a gyerkőcöknek karácsonykor. Ehhez a jobbadni.hu oldalra kell belépni, ahol láthatják a gyerekek kívánságait. Személyesen az alsóörsi református adománygyűjtő központban is leadhatják a felajánlásokat.