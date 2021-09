Ellepték a horgászok Balatonkenesét

A IV. Balatoni Horgászok Napja és Kenese Napja idén is sok érdeklődőt vonzott, szombaton megtelt a Széchenyi park, ahol mindenki fakanalat ragadott, hogy elkészítse a legfinomabb halételt.

A rendezvény kezdetén a jelenlévők megkoszorúzták a Széchenyi parkban álló Kisfaludy-emlékművet, ez az alkotás emlékeztet arra az ünnepélyes pillanatra, amikor 1846-ban Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” a Kisfaludy gőzös fedélzetén állva először itt kötött ki, és ezzel kezdetét vette a balatoni hajóforgalom. Az emlékműre Balatonkenese Város Önkormányzata, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület, a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége, a Balatonkenesei Horgászegyesület, a Nők a Balatonért Egyesület helyi szervezete, a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület, valamint a Tátorján Nyugdíjas Klub képviselői helyeztek el koszorúkat.

Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere a Napló kérdésére elmondta, a város a nyugodt, családias szórakozás híve, és a továbbiakban is ezt a fajta szórakozást részesítik előnyben. – A járványhelyzet miatt a tavalyi rendezvényünk elmaradt, és idén is bizonytalanok voltunk, tulajdonképpen augusztus végén kezdtünk el egyáltalán álmodozni arról, hogy talán még idén sikerülhet a szervezés. A Balatoni Horgászegyesületek Szövetségével és a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesülettel közösen aztán sikeresen megszerveztük a Balatoni Horgászok Napját. A település rendezvényeit tekintve is változik, nem a dübörgő, hangos település irányába szeretnénk elindulni, hanem inkább a meghittebb, családbarát rendezvények felé. Ennek égisze alatt természetesen egy-két napos rendezvényeket nagy örömmel fogad be a város, hiszen egy ilyen főzőverseny például remek alkalom arra, hogy a családoknak közös időtöltési lehetőséget nyújtsunk – tette hozzá Jurcsó János.

Bollók Attila, a Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület vezetője kiemelte, még az idei évben is készülnek zenei programokkal, például október 9-én mutatkozik be a Muzsikáló Tájház elnevezésű rendezvény, ahol Vastag Ricsi táncoktató, Schneider Gyula és zenekara, a Pannónia Citerazenekar és végül Csík János és a Mezzo is fellép majd.

Az ünnepélyes megnyitót követően kezdetét vette a főzőverseny, ahol különlegesebbnél különlegesebb ételek készültek. A délután folyamán kóstolhattak a résztvevők különböző típusú és tájegységről érkező halászleveket, haltöpörtyűt és még sült halat is. A program zárásaként a Budapest Ragtime Band koncertjét élvezhették a jelenlévők.