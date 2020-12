Élő adventi naptár készül Herenden

24 nap, 24 szám, 24 ablak. Szépen feldíszített, sorszámozott ablakokat kell megkeresniük a játékos kedvű helyieknek az ünnepekre hangoló civil kezdeményezés során. A szervezők ajándékkal díjazzák azokat, akik mind a 24 adventi ablakot megtalálják a közösségi portálon megadott, rejtvényszerű információk alapján.

A feldíszített ablakokból álló első, élő adventi naptár másfél nap alatt „betelt”. Végül november 25-ig 52-en csatlakoztak az ünnepváró civil kezdeményezéshez, amelynek ötlete Solymárról indult. A sok jelentkezőnek köszönhetően lesz olyan nap, amikor ugyanaz a sorszám három ablakban is feltűnik majd a várost díszítő, élő adventi kalendáriumban.

Ujhelyi Gabriella indította el ezt a kezdeményezést, amelynek során egy-egy számot helyeznek majd el családi házak, illetve intézmények, vagy vállalkozások feldíszített ablakában december 1-től december 24-ig. Az Élő adventi naptár játékban a szervezők sétára hívják a herendieket, amelynek során meg kell találni ezeket a sorszámozott, szépen feldíszített ablakokat, és e-mailben megírni, hogy hol találhatóak. A kereséshez rejtvényszerű segítséget a Herendi Advent néven létrehozott facebook csoportban olvashatnak.

– Szerettük volna, hogy mégis történjen valami a városban ebben a pandémiás időszakban, amikor a szigorítások miatt elmaradnak a helyi közösségi programok. Ez nem egy tömegrendezvény, főleg családok, kis csoportok vehetnek részt benne. Megmozgatja az embereket, és valamilyen szinten közösség formáló, közösség összekovácsoló szerepe van. Úgy érezzük, hogy az elmagányosodás időszakát éljük, sokan vannak egyedül, és már csak ezért is nagy szüksége van az embereknek valami olyanra, ami kibillenti őket ebből a depressziós időszakból – vélekedik Gabriella, akit nagyon sokan, még ismeretlenek is megkerestek az ablakdíszítő akció miatt, és sokan ajánlottak fel ajándékokat is.

A szervezők szeretnének hagyományt teremteni ebből a kezdeményezésből, amelynek már az indulásakor nagyon jó volt a fogadtatása, és rengeteg bátorító, támogató, elismerő visszajelzést kaptak. December elsején már kereshetik is az élő adventi naptár egyes számát rejtő ablakot Herenden.