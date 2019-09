Először találkoztak oldtimerek Tapolcán

A Retrovasak internetes közösség tagjai első alkalommal tartották éves randevújukat a városban. Közel kétszázan fogadták el a negyedik találkozóra szóló meghívást a rajongók nem kis örömére.

Kajári Zoltán, a Retrovasak alapító tulajdonosa, az esemény főszervezője elmondta lapunknak, hogy a cél együtt tölteni néhány kellemes órát, megmutatni a közönségnek a járműveket, amelyik mindegyike legalább 30 éves, vagy még idősebb.

– Ilyenkor bárki megcsodálhatja a közösség tagjainak büszkeségeit. Eddig Biatorbágyon jöttünk össze évente egyszer, most az egyik tagunk, Perger Zoltán ötletének engedve rendeztük Tapolcán a találkozót, amelynek a helyszíne jövőre is itt lehet – mondta Kajári Zoltán. Hozzátette, hogy az internetes online közösségnek havi 200 ezer olvasója van, 39 ezer követője a közösségi oldalon. Több mint 2500 autós a tagja a csoportnak. – Néhány most látható darab valóban rozsdás, például egy Opel tanulmányautó, amely egy magyar fejlesztése volt az Opel gyárnak. Nem lehet még tudni, hogy mi lesz a sorsa, hiszen meglehetősen drága lenne rendbe tenni.

Dobó Zoltán tapolcai polgármester köszöntőjében elmondta, megtisztelő, hogy a város adhat helyet a találkozónak. – Remélem, hagyományt teremtünk és a Retrovasak név összeforr a település nevével, a szocialista oldtimerek kedvelői fejében Tapolca nevéről a találkozó ugrik majd be. Az előbb rövid sétát tettem, gondolatban visszatértem a gyerekkoromba, amikor még éveket kellett várni egy Wartburgra. De valahogy akkor mégis sokkal boldogabbak voltunk, mint ma egy modern Mercedesszel – mondta a polgármester.

A vasak gazdái és csodálóik tapasztalatcserével, ismerkedéssel töltötték a tapolcai napot.