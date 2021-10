Elütött vadállatok: ki szállítja el a tetemet és ki fizeti meg a kárt?

A statisztikai adatok szerint szerint 15-20 ezer vadat gázolnak el a közlekedők az utak mentén évente Magyarországon. Olvasónk ennek apropóján kereste meg munkatársunkat.

Ezt ne hagyja ki! Egészségügy – Gyurcsányék tönkretették, Orbánék újjáépítik

– Megyeszerte sok az elütött állat az út mentén. Nem csak nagyobb testűek, hanem fácánok, rókák, borzok(!) is. Az őzeket, szarvasokat jelenteni kell a vadásztársaságnak, de mi a helyzet a kisebb vadakkal? Ugyanaz vonatkozik ezen állatokra is? – kérdezte olvasónk. Mi pedig azt is megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályától, hogy van-e arra vonatkozóan adat, hogy hány darab állat hullik el országszerte, megyeszerte. Mennyi beavatkozása volt a társaságnak? Ez mivel jár?

– Általánosságban elmondható, hogy a közutakon elütött vadállatok elszállításával kapcsolatban a területileg illetékes vadásztársaságok jogosultak eljárni, az egyéb állati tetemek elszállításáról és helyének fertőtlenítéséről az engedéllyel rendelkező, szerződött szakvállalkozók a bejelentés után meghatározott időn belül gondoskodnak – tudatta a Naplóval Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető, akitől megtudtuk azt is, hogy a településen belüli elütött állatok tetemének elszállításában az önkormányzat az illetékes. A közlekedők, ha állati tetemmel találkoznak, a területileg illetékes megyei diszpécserszolgálatnál tehetnek bejelentést. Az elütött vadállatokkal kapcsolatosan pontosabb statisztikákkal a vadásztársaságok rendelkeznek.

Egy biztosítási szakember szerint, ha például elüt valaki egy őzet, mindenképpen kérjen rendőri helyszínelést, és értesítse a vadásztársaság illetékesét. Ragaszkodjon hozzá, hogy a helyszínre jöjjön a társaság képviselője. Több okból is: érdemes tájékoztatást kérni a vadásztársaságról, ha van, a társaság felelősségbiztosítójáról, ugyanakkor szállítsák el az elhullott állatot. Felmerülhet: minek a felelősségbiztosítással „zargatni” a társaságot? Ez azért fontos, mert a biztosítóval rögzíttetni lehet a gépjárművön keletkezett sérüléseket. Ha ez nem történik meg, a saját felelősségbiztosítónknál kérhetjük az úgynevezett „szívességi kárfelvételt”, hiszen ha az autópálya vadvédő kerítése hiányos, sérült, akkor a közút felelőssége is szóba kerülhet. Jó, ha ezt is dokumentáltatjuk a helyszíneléskor, és nem árt, ha a pórul járt autós is készít felvételeket a vadvédőről.