Elütötték, cserbenhagyták: néhány percen múlt az ajkai fiatalember élete?

Egy autós elütötte és magára hagyta az ajkai Göncz Ákost egy szeptemberi hajnalon. Öt perc múlva ment arra egy család, amely megmentette Ákos életét, aki ma ágyban fekszik, és pokoli fájdalmakat él át sérülései miatt. Cserbenhagyóját a rendőrség 30 órán belül elfogta. A megrázó történetet Ákos és édesanyja, Márta mesélte el.

Göncz Ákosról hat éve írtunk, amikor arról is beszélt az akkor 20 éves ajkai fiatalember, hogy már csak rossz emlék neki, amikor nagy fájdalmak közepette háromévesen csontvelőt vettek tőle. Súlyos betegségéből aztán két év alatt felépült, és erre gyakran gondol, amikor már felnőttként, naponta 10-20 kilométereket bringázik, gyakran ennél jóval többet is, és minden évben körbetekeri a Balatont. Ezt a 200 kilométeres távot tervezte idén is, szeptember elsején. Szokás szerint vonyarcvashegyi nyaralójuktól indult el hajnali fél ötkor, mert ilyenkor még nincs nagy forgalom az úton, és ezen a szakaszon lehet kerékpározni.

Aztán alig hagyta el a falut, máris megtörtént a szörnyű baleset, amelynek körülményeire nem emlékszik, mert, ahogy fogalmaz, minden kitörlődött nála agysérülése miatt. Elmondása szerint mindössze arra emlékszik halványan, amikor rátették a mentőautóban az oxigénmaszkot. Utolsó tiszta emléke pedig az, amikor otthon megette a reggelijét, és frissen, fitten felpattant a bringára és elindult a tókerülésre.

Aztán már csak arra eszmélt, hogy ott fekszik a sürgősségi kórházi ágyon, tudomása szerint olyan sérülésekkel, amikbe a betegek nyolcvan százaléka belehal. Nemsokára továbbvitték egy másik kórházba, ahol az idegsebészeten koponyaműtétre készültek nála, de szerencsére az ömleny a fejében csökkenni kezdett. Emiatt enyhültek iszonyú fejfájásai is, amelyek elmondása szerint már-már elviselhetetlen gyötrelmet okoztak neki.

– A fiam életét az ajka-bakonygyepesi család mentette meg, amely horvátországi nyaralásra indult, és a baleset után néhány perccel a helyszínre érkezett. Ők találták meg a fiamat az úton fekve, sebesülten, vérbe fagyva, eszméletlen állapotban – veti közbe még mindig a történtek hatása alatt, megrendülten Márta, az anya. Őt hajnali öt óra előtt öt perccel hívták fel fia megtalálói, és elmondták neki, hogy ajkai feliratos pólót láttak a fiatalemberen, aki néhány pillanatra feleszmélt, és ekkor mondta meg nekik édesanyja telefonszámát, így tudták felhívni az asszonyt. A jóérzésű emberek azt is mondták az anyának, hogy ne ijedjen meg, valaki elütötte a fiát Vonyarcvashegy határában, de csak horzsolása van. Márta, hiába nyugtatták, nagyon megijedt, azonnal autóba ült, és egész úton az járt a fejében, ha csak könnyebb sérülése van, akkor miért nem a fia hívta fel őt?

– Még ott értem a helyszínelőket a balesetnél, láttam a fiam biciklijét is, a személyes holmiját odaadták, amit kétségbeesetten öleltem magamhoz, közben valahonnan hallottam, koponyatörés, agyvérzés, átviszik Ákost Keszthelyről Szombathelyre, valószínűleg műteni kell. Mindez szörnyű, felfoghatatlan érzés volt! Úgy éreztem, elájulok, ez nem velünk történik meg, csak álmodom az egészet, de hamarosan rádöbbentem, való­ság ez a borzalmas baleset. Végigfutott az agyamon, háromévesen a fiam túlélt egy szörnyű betegséget, és most vajon mi lesz vele? Egy felelőtlen ember miatt kell ilyen fiatalon meghalnia? – sorolja szörnyű emlékeit Márta, majd így folytatja: aztán arra eszmélt fel, hogy útban van a keszthelyi kórház felé, ahol meglátta a fiát egy hordágyon, aki azt mondta neki erőtlenül: „anya, ne aggódj, minden rendben lesz!”

Aztán a szülők követték Ákost valamennyi kórházba, az apa gyakran visszautazott dolgozni, az anya viszont végig ott ült fia ágya mellett a kórházakban és fogta gyermeke erőtlen kezét. Közben fia megtalálójától megtudta, hogy a baleset láttán leállította a forgalmat, mert a fiú úgy feküdt az úton, hogy más autósok bármikor keresztül mehettek volna rajta, ez a férfi hívta a mentőket, rendőrséget is.

– Mélyen megdöbbentett minket, amikor láttunk egy híradást a tévében, ahol megtudtuk, hogy cserbenhagytak engem a balesetnél. Nem értem, hogyan tehetett velem ilyet az autóban ülő férfi és nő, nem gondoltak arra, hogy mi lesz velem? A kórházakban sem látogattak meg, ahol mozdulatlanul, iszonyú fájdalmak közepette, testemben csövekkel, katéterrel, kiszolgáltatottan feküdtem, gyötrődtem – idézi a múltat Ákos. Úgy mondja, arra sem voltak kíváncsiak, miből él, hiszen kiesett a fizetése, és nagyon sokba kerülnek a gyógyszerek is.

– Aztán a nő és a férfi hetekkel a baleset után bocsánatkérő levelet, telefonos üzenetet írt, amelyben látogatásról, segítségről tesznek említést – mondja Ákos, aki cserbenhagyóira azért haragszik, mert magára hagyták sebesülten, az úton fekve, és gyáván viselkedtek egy drámai helyzetben. Ha felépül és le tud menni a lépcsőn, elmegy a megmentőihez, és megköszöni nekik, amit tettek érte. Azt reméli, cserbenhagyójának egyszer lesz ideje elgondolkodni azon, amit tett!

Ákos elmeséli azt is, több kórházat megjárt, és a fizikai fájdalmak mellett a történtek miatt lelki gyötrelmek kínozzák még ma is. Iszonyú fájdalmai vannak, keveset tud ülni, hosszan sorolja súlyos sérüléseit, elmeséli, hogy újra tanult járni, szinte nincs is porcikája, amelyik ne tört volna el, csak a vakszerencsén múlt, hogy nem bénult le, a medencecsonttörés miatt hosszú hetekig mozdulatlanul kellett feküdnie, sokáig felülni sem volt képes, törései miatt több rögzítés, lemez, csavar van a testében, közben epilepsziás rohamokat kapott. Ma is kérdés, hogy kezeit fel tudja-e majd emelni valaha.

– Mindezt csak úgy tudom túlélni, hogy arra gondolok, szerencsém volt, mert élek, és sok erőt adott, hogy mindvégig mellettem voltak a szüleim – néz maga elé a fiú.

– Mondtam a fiamnak, meg kell gyógyulnod, mert oda kell állni a család elé, amely megmentette az életedet. Meg majd azok elé is, akik otthagytak az úton!– fogalmaz az anya, aki maga sem tudja, miként, honnan merített ennyi erőt fia gyermekkori súlyos betegsége után ennél az újabb sorscsapásnál, a borzalmas balesetnél. Ákos szerencsére nagyon erős, kitartó, valószínűleg sokat jelent sportos előélete. A fiú örömében szokott sírni, amikor az orvosok apró javulásról számolnak be neki, és jó hírt hall tőlük.

Ákos, aki végzettségére nézve sport- és gyógymasszőr, sokat álmodik arról, hogy biciklizik a Balatonnál, amit szenvedélyesen szeret. Álmodik arról is, hogy ismét dolgozik utóbbi, nagyon kedvelt munkahelyén, a postán. Onnan gyakran érdeklődnek róla, úgy mondja, nagyon jó emberek veszik körül a veszprémi központban és Ajkán is, és ez nagyon sokat jelent neki. Már látogathatják a barátai is, akiket korábban arra kért, elesett állapotban, súlyos betegen inkább ne lássák.

Márta végül a zalaegerszegi tévé szeptember 3-ai hírműsorát indítja el, miszerint elfogta a rendőrség a 71-es számú főúton történt kerékpáros-gázolás feltételezett elkövetőjét. A 35 éves férfit 30 óra alatt kerítették kézre a rendőrök és előállították az ajkai rendőrkapitányságra. Az ajkai tettes, miután elütötte a szabályosan közlekedő biciklist, segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

A balesetről szeptember 1-jén, 4 óra 45 perckor érkezett bejelentés a Zala megyei rendőrséghez, hogy a bejelentők Vonyarcvashegy és Balatongyörök között találtak egy kerékpárost, aki vélhetően közlekedési balesetben megsérült, a helyszíni intézkedésnél a rendőrök megállapították, hogy személygépkocsi üthette el a kerékpárost. A 26 éves sérültet súlyos sérüléssel szállították kórházba. Az ügyben a keszthelyi rendőrkapitányság nyomoz. Amennyiben bebizonyosodik a gyanúsított bűnössége, akár két év letöltendő börtönnel is sújthatják.