Ennyivel laksz drágábban, ha elköltöznél egy albérletbe Sopronban

Ha fontolgatod, hogy a nyugati határ mellé költözz remélve, hogy ez a régió gyorsabban pattan vissza gazdaságilag a vírusválság végén, akkor érdemes a lakhatási kérdéseknek is alaposan utánanézni.

A nyugati országrész sok szempontból másképp reagál a válságra, mint az ország más területei. Gazdaságilag erősebb ez a régió és óriási hatással van a stabilitására az osztrák határ közelsége, ami az ingatlanárakon is meglátszik. Megnéztük, mire számíthatsz, ha például elköltöznél egy albérletbe Sopronban.

Az elmúlt öt év tendenciái Nyugat-Magyarországon

A Soproningatlanok.hu oldalon keresgélve jelenleg számtalan viszonylag jó ajánlatot találunk albérletre Sopronban. Ha összevetjük ezt a KSH adataival az elmúlt öt év tekintetében, elmondható, hogy az óriási ingatlanpiaci buborék ellenére a nyugati országrészben mindösszesen átlagosan 25%-kal mentek fel az albérlet árak. Szembeállítva ezt a budapesti és Pest megyei albérletárak 65%-os növekedésével, azt várnánk, hogy az albérleteknek Sopronban szinte baráti az ára.

Ez csak azért nincs így, mert országos átlagban eleve a nyugati országrészben voltak a legmagasabbak az albérletárak. Egy albérlet Sopronban öt évvel ezelőtt is 112 ezer forint volt átlagosan, míg a közép-magyarországi régióban csak 96 ezer forint. 2019 végére a közép-magyarországi régió utolérte a nyugati országrészt még úgy is, hogy közben a nyugati országrész is 25%-ot drágult.

Érdemes belevágni a költözésbe?

Ha csak a lakbérárakat nézzük, akkor mindenképpen. Az átlagos albérlet Sopronban és a Nyugat-Dunántúlon az elmúlt öt évben kevésbé drágult. Ugyanakkor az is igaz, hogy míg a gazdaság satufékes leállása után a közép-dunántúli régióban 10%-kal is csökkentek az árak, addig például egy albérlet Sopronban csak 5%-kal lett olcsóbb. Ez a nap végén azonban annyit jelent, hogy az albérlet árak jóval stabilabbak a nyugati régióban, ezáltal jóval tervezhetőbbek is, mint máshol.

A nyugat-dunántúli régióban átlagosan 116 ezer forint volt egy albérlet 2020 végén, ami Budapest, Pest megye és a Közép-Dunántúl után a legdrágább az országban. Figyelembe véve, hogy a nyugati régió gazdaságilag is stabilabb és várhatóan a válság elmúltával gyorsabban áll vissza, érdemes lehet megfontolni a költözést.