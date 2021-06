Erdélyi és megyebeli fiatalok táboroztak Csopakon

Ötödik alkalommal táboroztak hátrányos helyzetű fiatalok a csopaki üdülőfaluban a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány és a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász szervezésében, a megyei önkormányzat közreműködésével.

A mintegy félszáz Kovászna és Veszprém megyei fiatal egy hetet tölthetett a táborban, ahol a fürdőzés mellett számos szórakoztató programmal készültek számukra a szervezők.

Az erdélyi fiatalok öt nevelőjük kíséretében a napokban érkeztek Kovászna megye településeiről (Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csernáton, Kökös, Gelence, Mikoújfalu). A Veszprém Megyei Önkormányzat és az alapítvány komoly felelősséget érez a hátrányos helyzetű fiatalok segítése érdekében, ezért a tábort és a programokat térítésmentesen biztosítja a gyermekek számára minden évben.

A héten a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke is meglátogatta a vendégeket. Vörösmarty Éva mesélt a táborlakóknak a Balatonról, a térség nevezetességeiről, de szólt arról is, hogy a tábor egyik nem titkolt célja erősíteni az anyaországi és a határon túli magyarság identitását. A megyegyűlés alelnöke ajándékot vitt minden táborlakónak, a szervezők pedig számos szórakoztató programmal készültek. Sokat fürödtek a Balatonban, megismerkedtek a környékkel, jutott idő a focira is. Az egyik nap Kislődre, a kalandparkba látogattak. A Veszprém Főegyházmegyei Karitász megyei igazgatója is köszöntötte a gyermekeket.

Az erdélyi fiatalokkal egy időben táboroztak Csopakon megyebeli diákok is a katolikus egyház karitatív szervezete jóvoltából. Szijártó László elmondta: a pandémia a gyerekeket is megviselte, hiányzott nekik a közösség, az együttlét, a sok barát, a tábor ezt a hiányt is pótolja.