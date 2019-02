Este tízig síelhettek a Bakonyban

Másodszorra tartották meg a Sípályák éjszakája rendezvényét az eplényi síközpontban.

Az akció országos volt, azaz a Veszprém megyei sípályán kívül az ország nagyobb síterepei is különleges kedvezményekkel várták a vendégeket.

Este hétkor még sokan síeltek, főleg gyerekes családok voltak a pályán. A Szebellédi család három gyermekkel Kecskemétről érkezett Eplénybe. A családfő elmondta, hogy három napot töltenek itt, és úgy vélik, hogy Eplény kiváló terep megtanulni síelni.

– Összekapcsoljuk ezt az alkalmat a Valentin-nappal, és így pluszakciókat tudunk kínálni a vendégeknek. Dj szolgáltat zenét, pároknak a második jegyet féláron adjuk, és a hosszított nyitvatartást péntekről csütörtökre hoztuk át, így este tízig nyitva tartunk – mondta el László Márk marketingvezető az országosan meghirdetett sípályák éjszakájáról. A rendezvényt másodszor tartották meg Eplényben.

A felmelegedés ellenére négy kilométernyi pályahossz síelhető, esténként kivilágított pályákon lehet csúszni az eplényi síközpontban. László Márk kérdésünkre elmondta azt is, hogy ha az éjszakai fagyok kitartanak akkor hóágyúzni is tudnak. A mostani szezonban már december elsején kinyitott a síaréna, így ha folytatódik a felmelegedés és gyors olvadás következik, akkor is megfelelő síszezonról lehet beszélni.