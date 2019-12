Év végén is kell a testmozgás – Egy edzőt kérdeztünk

A mértékletességnek kellene az ünnepek alkalmával dominálnia. Ne lemondással járjon, ne rontsuk el azzal az ünnepeket – hangsúlyozta Szóka Orsolya személyi és csoportos fitneszedző.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

– Inkább többször kevesebbet együnk, és ami nagyon fontos, mindig iktassunk be egy kis mozgást.

Nem zárnak és zártak be az edzőtermek sem az ünnepek alatt, igaz, rövidebb nyitvatartással, de várják a mozogni vágyókat, mert van rá igény. Akik naponta járnak az edzőterembe, ezt az életformát követik, azok nagyon odafigyelnek magukra ilyenkor is.

– A mozgás segíti az emésztést, nem lesz teltségérzete az embernek – hangsúlyozta Szóka Orsolya, és felhívta a figyelmet arra is, érdemes az alkohollal is mértékletességet tartani – szilveszterkor is.

– Amikor az ünnepek után sokan visszatérnek az edző­terembe, akkor is a mértékletesség és a fokozatosság lebegjen a szemünk előtt! – emelte ki a fitneszedző. – Nyugodtan kérjünk segítséget szakembertől.

Az új év a fogadalmak ideje, tele a terem, sok az új vendég. Szerinte a legfontosabb az „újaknak” is az, hogy tudatosan vágjanak bele, egész évre érdemes megtervezni azt, amit el akarunk érni.

– Ne egy hónapig tartson a lendület, hanem legyen egy cél. Az, hogy például nyárra mit szeretnénk elérni, és fel­építeni egy teljes tervet. És talán nem fogy el a lelkesedés – mondta lapunknak Orsolya.

Jellemző, hogy az emberek nagy része türelmetlen, mindent azonnal és gyorsan akar, és jellemzően márciusra megkopik, elfogy a lendület. Ezért is van szükség tervre és szakemberre, aki motivál, aki utat mutat.

Arra a felvetésre, hogy szükség van-e táplálékkiegészítőkre, azt válaszolta, hogy fontosak, mert nagy igénybevételnek van kitéve a szervezet a rendszeres edzések során.

– Fontos pótolni a vitaminokat, ásványi anyagokat, a fehérjét, a szénhidrátot, a zsírokat megfelelő mennyiségben és minőségben – sorolta. – Figyelni kell a folyadékbevitelre is. A vendégeimnek azt szoktam ajánlani, amikor elkez­denek komolyan edzeni, hogy például multivitamino­kat, vagy akinek szükséges, ízületerősítőt szedjen.