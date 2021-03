Ezek a gyógynövények használnak a légúti panaszokra

A felső légúti betegségek szezonja sajnos még nem múlt el. Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember most az influenza és a bronchitis tüneteinek enyhítésére ajánl jól bevált gyógynövényeket.

A télen gyakori felső légúti betegségek javarészt vírusos eredetűek, de baktérium is okozhatja a tüneteket, amelyek általában orrfolyás, torokfájás, köhögés. Gyakori panasz ilyenkor a nátha vagy a meghűlés, amit legjobb volna az immunrendszer felerősítésével megelőzni. – Azok a gyógynövények, amiket megelőzésre, immunerősítésre már fogyasztunk (borsmenta, fodormenta, kakukkfű, citromfű, csipkebogyó), a betegség idején is segíthetnek. A torokgyulladást, köhögést, orrfolyást mellékhatásoktól mentes gyógynövényekkel is kezelhetjük – adja tudtunkra Gyuri bácsi.

A náthára nagyon jó a kakukkfű, a szurokfű, a kamilla, de a hársfa- és bodzavirág is, melyek enyhe izzasztó-lázcsillapító hatásúak.

Természetesen amennyiben hosszan tartó és magas lázunk van, orvoshoz kell fordulni, de a hőemelkedést jól kezelhetjük gyógynövényekkel. Influenza esetén is ugyanezeket a gyógynövényteákat fogyasszuk. Ne feledkezzünk el a C-vitamin pótlásáról sem, erre a legjobb a langyos vízben 8-10 órán át áztatott csipkebogyó levét meginni. A torokfájás enyhítésére naponta háromszor kell zsálya, kamilla, borsmenta vagy apróbojtorjánból készült 1:1 arányban kevert teával gargarizálni, ezek természetes fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású gyógynövények. Persze ha már lefőztük a teát, belsőleg is érdemes fogyasztani napi két-három csészével. De ugyanígy hatékony a gyulladáscsökkentésre bevált kamilla, bodzavirág, lándzsás útifű teakeverékből készült tea is. Nem múló torokgyulladás és magas láz esetén forduljunk orvoshoz, aki eldönti, hogy a panaszokat vírus vagy baktérium okozza.

Népgyógyászati tapasztalatok szerint a köhögést a bodza, a szurokfű, a kakukkfű és az útifű csillapítja leginkább. A bodzát, szurokfüvet teaként igyuk, de az útifűből és a kakukkfűből készült szirupok is enyhítik a köhögést. Bronchitisre és a tüdő tisztítására a jolly joker a tüdőfűlevél teája. Ahogy a nevében is benne van, mindenféle légúti betegség esetén készülhet belőle tea. Ha letapadt a váladék a hörgőkben, segíthetjük a tisztulást még köptető hatású gyógynövényekkel, erre a kakukkfüvet és a szurokfüvet használjuk. Ezekből is készíthető keverék, de a tüdőfűből kevés kell, mert erősebb az íze.